موعد مباراة ليفربول وبورتو بمشاركة “محمد صلاح” الأربعاء 17/4/2019 والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة ليفربول وبوُرتو، يستعد فريق ليفربول الإنجليزي لملاقاة مضيفه فريق بورتو البرتغالي في مساء يوم الأربعاء الموافق 17 أبريل 2019 على ملعب دراجاو على أرض دولة البرتغال، وذلك ضمن مباريات الإياب في إطار الدور ربع النهائي في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الأوروبية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مسابقة دوري أبطال أوروبا، إضافة إلى عشاق نادي ليفربول وأيضاً عشاق النجم المصري محمد صلاح، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة ليفربول وبورتو، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبورتو.

وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة ليفربول وبورتو، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من ليفربول وبورتو قبل هذه المباراة المرتقبة بينهما في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

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موعد مباراة ليفربول وبورتو

موعد مباراة ليفربول وبوُرتو، يستعد فريق ليفربول الإنجليزي لملاقاة مضيفه فريق بورتو البرتغالي في مساء يوم الأربعاء الموافق 17 أبريل 2019 على ملعب دراجاو على أرض دولة البرتغال، وذلك ضمن مباريات الإياب في إطار الدور ربع النهائي في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ليفربول وبورتو تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة ليفربول وبورتو والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة ليفربول وبورتو، سوف تكون مباراة ليفربول وبورتو منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة على القناة الصوتية الأولى، بينما سيكون المعلق السوداني سوار الذهب هو معلق المباراة أيضاً ولكن على القناة الصوتية الثانية.

كما ستكون مباراة ليفربول وبورتو منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD12 المشفرة باللغة الإنجليزية، وأخيراً سوف تكون مباراة ليفربول وبورتو منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD15 المشفرة باللغة الإسبانية.

آخر تحضيرات ليفربول وبورتو

موعد مباراة ليفربول وبوُرتو، يدخل فريق ليفربول غمار مباراته المرتقبة القادمة أمام مضيفه فريق بورتو في مسابقة دوري أبطال أوروبا، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه أو الخروج بنتيجة التعادل أو حتى الخسارة بفارق هدف وحيد، حتى يضمن تأهله بشكل رسمي إلى الدور نصف النهائي من عمر المسابقة.

وكان فريق ليفربول قد نجح في حسم مباراة الذهاب لصالحه، وذلك عقب فوزه بهدفين مقابل لا شيء على حساب ضيفه فريق بورتو الأسبوع الماضي، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب أنفيلد رود في مدينة ليفربول.

ومن المؤكد أن هذه النتيجة جعلت فريق ليفربول على مشارف الوصول للمربع الذهبي، ولكن وفي الوقت ذاته يعلم فريق الريدز جيداً مدى صعوبة مهمته في مباراة الإياب، في ظل الإمكانيات الفنية المميزة التي يتمتع بها فريق بورتو.

ولعل ما يُعزز أكثر من حظوظ فريق بورتو في مباراة الإياب، أنه سوف يخوض المباراة على أرضه ووسط جماهيره الغفيرة، مما قد يمنحه دافعاً كبيراً من أجل تكرار نفس سيناريو الدور ثمن النهائي الذي أقصى منه فريق روما الإيطالي بعد خسارته في مباراة الذهاب.

وبكل تأكيد سوف تكون كل الأنظار موجهة بشكل خاص نحو النجم المصري محمد صلاح، والذي نجح في استعادة بريقه من جديد في الأيام القليلة الماضية على صعيد مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، على أمل أن يكون الحال هو ذاته في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

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