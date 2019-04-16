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تشكيل يوفنتوس المتوقع في مباراة اليوم أمام أياكس في دوري أبطال أوروبا

شادي عادل شادي عادل
16 أبريل، 2019
2 دقيقة للقراءة
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رونالدو ضد تاديتش - يوفنتوس ضد أياكس
رونالدو ضد تاديتش - يوفنتوس ضد أياكس
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يشهد ملعب أليانز في مدينة تورينو على أرض دولة إيطاليا في مساء اليوم الثلاثاء الموافق 16 أبريل 2019 مباراة مثيرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق يوفنتوس الإيطالي ضيفه فريق أياكس أمستردام الهولندي، ضمن مباريات الإياب في إطار الدور ربع النهائي في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة يوفنتوس وأياكس أمستردام تحديداً في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وسوف تكون مباراة يوفنتوس وأياكس أمستردام منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، بينما سيكون المعلق التونسي رؤوف خليف هو معلق المباراة على القناة الصوتية الأولى، كما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة أيضاً ولكن على القناة الصوتية الثانية.

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وإليكم الآن التشكيل المتوقع لفريق يوفنتوس في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق أياكس أمستردام:

  • حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.
  • خط الدفاع: جواو كانسيلو / ليوناردو بونوتشي / دانييلي روجاني / أليكس ساندرو.
  • خط الوسط: إيمري تشان / ميراليم بيانيتش / بليز ماتويدي.
  • خط الهجوم: باولو ديبالا / فيديريكو بيرنارديسكي / كريستيانو رونالدو.
  • المدير الفني: الإيطالي ماسيميليانو أليغري.

وكان فريق يوفنتوس قد نجح في العودة بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف لمثله من مباراة الذهاب، مما يجعله بالتالي في حاجة للتعادل السلبي بدون أهداف في مباراة الإياب على الأقل من أجل ضمان عبوره إلى الدور نصف النهائي من عمر المسابقة.

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