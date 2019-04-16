مصادر مقربة من الأهلي تؤكد عودة صالح جمعة أساسياً أمام بيراميدز

أوضح مصدر مقرب من النادي الأهلي اليوم الثلاثاء الموافق 16 أبريل 2019 أن النجم صالح جمعة بات قريباً للغاية من العودة مجدداً للتشكيل الأساسي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وذلك انطلاقاً من المباراة القادمة أمام فريق بيراميدز في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأشار المصدر إلى أن الأوروغوياني مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق الأهلي سوف يمنح الفرصة أخيراً للنجم صالح جمعة، وذلك بعدما سبق وأن وعده بهذه الفرصة منذ مطلع العام الحالي 2019 حينما تعاقد مع النادي الأهلي.

وشدد المصدر أيضاً على أن المدير الفني الأوروغوياني مارتن لاسارتي يرى أن النجم صالح جمعة يستحق البدء في التشكيلة الأساسية للمارد الأحمر في المباريات القادمة، وخاصة في ظل المجهودات الكبيرة التي بذلها اللاعب طوال الفترة الماضية في التدريبات من أجل استعادة مستواه المعهود وأيضاً لياقته البدنية.

Advertisements

ومن المرجح أن يحل النجم صالح جمعة محل اللاعب الشاب ناصر ماهر في تشكيل الأهلي الأساسي أمام فريق بيراميدز، علماً بأن المارد الأحمر سوف يكون مُطالباً بتحقيق الفوز دون سواه في هذه المباراة، من أجل مصالحة جماهيره أولاً بعد الإقصاء من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ويبقى الأمر الأهم هو الاستمرار في المنافسة بكل قوة على لقب الدوري المصري الممتاز، الذي يتربع على عرشه حالياً فريق الأهلي بفارق نقطة واحدة فقط عن كلاً من الزمالك وبيراميدز.

إقرأ أيضاً: تشكيل يوفنتوس المتوقع في مباراة اليوم أمام أياكس في دوري أبطال أوروبا