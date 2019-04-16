مصر 365
أخبار الرياضة

كريستيان جروس في حيرة قبل مباراة الإسماعيلي..والسبب فرجاني ساسي !

شادي عادل شادي عادل
16 أبريل، 2019
2 دقيقة للقراءة
Advertisements
كريستيان جروس
كريستيان جروس
Advertisements

بات السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في حيرة كبيرة من أمره قبل المباراة القادمة أمام فريق الإسماعيلي في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز، وذلك بسبب غياب النجم التونسي فرجاني ساسي بداعي الإصابة.

وكان النجم التونسي فرجاني ساسي قد تعرض إلى إصابة قوية في مطلع الأسبوع الحالي، وذلك أثناء مشاركته في مباراة الزمالك مع حسنية أكادير المغربي في إطار مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي، التي فاز فيها فريق الزمالك بهدف دون رد في نهاية المطاف.

ولم يتمكن النجم التونسي فرجاني ساسي من استكمال الشوط الأول من المباراة، علماً بأن الفحوصات الطبية قد أثبتت تعرضه إلى إصابة بشرخ في عظمة الشظية، مما سوف يجعله يغيب بالتالي عن الملاعب لمدة شهرين كاملين.

Advertisements

وهو الأمر الذي سوف يتسبب في متاعب كبيرة للغاية لفريق الزمالك في جميع مبارياته خلال تلك الفترة القادمة، نظراً لأن النجم التونسي فرجاني ساسي يُعتبر هو صانع الألعاب الوحيد المتواجد في خط وسط ميدان فريق الزمالك.

ومن جانبه يجد المدير الفني السويسري كريستيان جروس نفسه مضطراً للبحث عن الحلول اللازمة في أسرع وقت ممكن، وخاصة وأن فريق الزمالك لا يزال يُنافس بكل قوة على 3 جبهات في الموسم الحالي لأول مرة منذ زمن بعيد للغاية.

إقرأ أيضاً: مصادر مقربة من الأهلي تؤكد عودة صالح جمعة أساسياً أمام بيراميدز

Advertisements

أضف تعليق

موضوعات متعلقة

مران سابق لفريق الأهلي
أخبار الرياضة

معسكر مغلق للأهلي غداً استعداداً لمباراة بيراميدز في الدوري

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للدخول في معسكر مغلق انطلاقاً من مساء يوم غداً الأربعاء الموافق 17 أبريل 2019، وذلك في إطار تحضيراته استعداداً لمباراته القادمة أمام فريق بيراميدز في إطار مسابقة الدوري..

شادي عادل شادي عادل
دي بروين ضد إريكسن - مانشستر سيتي ضد توتنهام
أخبار الرياضة

موعد مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام في دوري أبطال أوروبا الأربعاء 17/4/2019 والقنوات الناقلة

موعد مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبير، يستعد فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لملاقاة ضيفه فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي في مساء يوم الأربعاء الموافق 17 أبريل 2019 على ملعب الاتحاد في مدينة مانشستر على أرض دولة إنجلترا،..

شادي عادل شادي عادل
صالح جمعة
أخبار الرياضة

مصادر مقربة من الأهلي تؤكد عودة صالح جمعة أساسياً أمام بيراميدز

أوضح مصدر مقرب من النادي الأهلي اليوم الثلاثاء الموافق 16 أبريل 2019 أن النجم صالح جمعة بات قريباً للغاية من العودة مجدداً للتشكيل الأساسي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وذلك انطلاقاً من المباراة القادمة أمام فريق..

شادي عادل شادي عادل