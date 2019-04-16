كريستيان جروس في حيرة قبل مباراة الإسماعيلي..والسبب فرجاني ساسي !

بات السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في حيرة كبيرة من أمره قبل المباراة القادمة أمام فريق الإسماعيلي في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز، وذلك بسبب غياب النجم التونسي فرجاني ساسي بداعي الإصابة.

وكان النجم التونسي فرجاني ساسي قد تعرض إلى إصابة قوية في مطلع الأسبوع الحالي، وذلك أثناء مشاركته في مباراة الزمالك مع حسنية أكادير المغربي في إطار مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي، التي فاز فيها فريق الزمالك بهدف دون رد في نهاية المطاف.

ولم يتمكن النجم التونسي فرجاني ساسي من استكمال الشوط الأول من المباراة، علماً بأن الفحوصات الطبية قد أثبتت تعرضه إلى إصابة بشرخ في عظمة الشظية، مما سوف يجعله يغيب بالتالي عن الملاعب لمدة شهرين كاملين.

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وهو الأمر الذي سوف يتسبب في متاعب كبيرة للغاية لفريق الزمالك في جميع مبارياته خلال تلك الفترة القادمة، نظراً لأن النجم التونسي فرجاني ساسي يُعتبر هو صانع الألعاب الوحيد المتواجد في خط وسط ميدان فريق الزمالك.

ومن جانبه يجد المدير الفني السويسري كريستيان جروس نفسه مضطراً للبحث عن الحلول اللازمة في أسرع وقت ممكن، وخاصة وأن فريق الزمالك لا يزال يُنافس بكل قوة على 3 جبهات في الموسم الحالي لأول مرة منذ زمن بعيد للغاية.

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