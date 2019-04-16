موعد مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام في دوري أبطال أوروبا الأربعاء 17/4/2019 والقنوات الناقلة

موعد مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبير، يستعد فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لملاقاة ضيفه فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي في مساء يوم الأربعاء الموافق 17 أبريل 2019 على ملعب الاتحاد في مدينة مانشستر على أرض دولة إنجلترا، وذلك ضمن مباريات الإياب في إطار الدور ربع النهائي في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الأوروبية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي مانشستر سيتي، إضافة إلى عشاق المدرب الإسباني بيب جوارديولا وأيضاً عشاق نادي توتنهام هوتسبير، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبير، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبير.

وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبير، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من مانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبير قبل هذه المباراة المرتقبة بينهما في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

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موعد مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبير

موعد مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبير، يستعد فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لملاقاة ضيفه فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي في مساء يوم الأربعاء الموافق 17 أبريل 2019 على ملعب الاتحاد في مدينة مانشستر على أرض دولة إنجلترا، وذلك ضمن مباريات الإياب في إطار الدور ربع النهائي في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبير تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام والقنوات الناقلة

موعد مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبير، سوف تكون مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبير منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق العماني خليل البلوشي هو معلق المباراة على القناة الصوتية الأولى، بينما سيكون المعلق المغربي جواد بده هو معلق المباراة أيضاً ولكن على القناة الصوتية الثانية.

كما ستكون مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبير منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية، وأخيراً سوف تكون مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبير منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD14 المشفرة باللغة الفرنسية.

آخر تحضيرات مانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبير

موعد مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبير، يدخل فريق مانشستر سيتي غمار مباراته المرتقبة القادمة أمام ضيفه فريق توتنهام هوتسبير في مسابقة دوري أبطال أوروبا، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل ضمان تأهله بشكل رسمي إلى الدور نصف النهائي من عمر المسابقة.

وبكل تأكيد تقف كل الظروف بجانب فريق مانشستر سيتي قبل هذه المباراة، وذلك على الرغم من خسارته في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي بهدف وحيد دون رد على ملعب وايت هارت لين الجديد في العاصمة الإنجليزية لندن.

ولعل ما يُعزز أكثر من حظوظ فريق مانشستر سيتي، هي طريقة اللعب المثالية التي دائماً ما يعتمد عليها المدرب الإسباني بيب جوارديولا، والتي لم يتمكن من إيقافها سوى القليل من الأندية طوال الموسم الحالي.

أما على الجانب المقابل، يبدو الوضع غير جيداً على الإطلاق بالنسبة إلى فريق توتنهام هوتسبير، وخاصة لأنه سوف يخوض مباراة الإياب بغيابات وازنة للغاية بسبب الإصابة، والتي تتمثل في كلاً من النجم الإنجليزي هاري كين إضافة إلى النجم الإنجليزي ديلي آلي.

ولكن وفي الوقت ذاته سوف يسعى فريق السبيرز لإستغلال تفوقه في مباراة الذهاب، وذلك من خلال تسجيل هدف وحيد على أقل تقدير مع محاولة الحفاظ على نظافة شباكه من الأهداف من أجل التأهل في نهاية المطاف.

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