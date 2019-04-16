معسكر مغلق للأهلي غداً استعداداً لمباراة بيراميدز في الدوري

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للدخول في معسكر مغلق انطلاقاً من مساء يوم غداً الأربعاء الموافق 17 أبريل 2019، وذلك في إطار تحضيراته استعداداً لمباراته القادمة أمام فريق بيراميدز في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويأتي ذلك بناءً على رغبة الأوروغوياني مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق الأهلي، من أجل فرض حالة من التركيز على لاعبي فريق الأهلي قبل موعد المباراة بساعات قليلة بعيداً عن أعين وسائل الإعلام المصرية.

ومن المقرر أن يكشف المدير الفني الأوروغوياني مارتن لاسارتي عن قائمة فريقه التي سوف تكون حاضرة في المباراة القادمة أمام فريق بيراميدز يوم غداً الأربعاء، وذلك تحديداً عقب نهاية المران الجماعي لفريق الأهلي في عصر يوم الأربعاء.

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وكان المارد الأحمر قد استأنف تحضيراته من جديد يوم أمس الإثنين، وذلك بعد حصوله على راحة سلبية من التدريبات لمدة 24 ساعة، عقب إقصائه رسمياً من الدور ربع النهائي في مسابقة دوري أبطال أفريقيا مطلع الأسبوع الحالي.

ويسعى فريق الأهلي للحفاظ على صدارته لجدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز، من خلال حصد النقاط الكاملة من أمام فريق بيراميدز، وخاصة وأن كلاً من الفريقين لا يفصل بينهما سوى نقطة واحدة فقط لا غير، مما قد يجعلها مباراة الموسم بالنسبة لكلاً من الفريقين.

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