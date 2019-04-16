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أخبار الرياضة

عقوبة مالية من اتحاد الكرة على سيد عبد الحفيظ قبل مباراة بيراميدز

شادي عادل شادي عادل
16 أبريل، 2019
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سيد عبد الحفيظ
سيد عبد الحفيظ
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فرضت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عامر حسين اليوم الثلاثاء الموافق 16 أبريل 2019 عقوبة مالية على الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، وذلك قبل أيام قليلة فقط من مباراة الأهلي وبيراميدز في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

حيث قامت لجنة المسابقات بتغريم الكابتن سيد عبد الحفيظ مبلغ 10 آلاف جنيه مصري، وذلك بسبب طرده في المباراة الماضية بين الأهلي ومصر المقاصة بعد قيامه بالاعتراض على حكم المباراة.

ولم تقم لجنة المسابقات بمضاعفة العقوبة على الكابتن سيد عبد الحفيظ، نظراً لكونه قد امتثل للعقوبة مباشرة وغادر أرض الملعب، علماً بأن الكابتن سيد عبد الحفيظ سوف يكون حاضراً بشكل طبيعي رفقة الجهاز الفني للمارد الأحمر في المباراة القادمة أمام فريق بيراميدز.

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