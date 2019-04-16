رسمياً: تعديل موعد مباراة الأهلي مع المصري والزمالك مع بيراميدز بالدوري

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عامر حسين إجراء تعديلاً على موعد مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي، إضافة إلى موعد مباراة الزمالك وبيراميدز، بناءً على رغبة الجهات الأمنية المسؤولة عن تأمين المباريات.

حيث قررت لجنة المسابقات أولاً إقامة مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي في يوم الخميس الموافق 25 أبريل 2019 على ملعب الجيش المصري في محافظة السويس، وذلك بدلاً من إقامتها في يوم الإثنين الموافق 22 أبريل 2019.

كما قررت لجنة المسابقات أيضاً إقامة مباراة الزمالك وبيراميدز في يوم الثلاثاء الموافق 23 أبريل 2019 على ملعب الدفاع الجوي في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك بدلاً من إقامتها في يوم الإثنين الموافق 22 أبريل 2019.

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