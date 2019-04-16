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أخبار الرياضة

محمد صلاح على رأس قائمة ليفربول استعداداً لمواجهة بورتو في دوري أبطال أوروبا

شادي عادل شادي عادل
16 أبريل، 2019
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محمد صلاح
محمد صلاح
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كشف الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول في مساء اليوم الثلاثاء الموافق 16 أبريل 2019 عن قائمة فريقه، والتي سوف تكون حاضرة في المباراة القادمة أمام مضيفه فريق بورتو البرتغالي في إطار مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وتُقام مباراة ليفربول وبورتو في مساء يوم غداً الأربعاء على ملعب دراجاو على أرض دولة البرتغال، وذلك تحديداً بداية من الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وجاءت قائمة فريق ليفربول التي سوف تكون حاضرة في هذه المباراة على النحو التالي:

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  • حراسة المرمى: أليسون بيكر / سيمون مينيوليه / كيِليهير.
  • خط الوسط: فيرجيل فان دايك / جو جوميز / جويل ماتيب / ألكسندر أرنولد / أندي روبرتسون / ألبيرتو مورينو.
  • خط الوسط: فابينيو / جورجينيو فينالدوم / جيمس ميلنر / نابي كيتا / جوردان هندرسون / أدم لالانا / شيردان شاكيري.
  • خط الهجوم: محمد صلاح / ساديو ماني / روبيرتو فيرمينو / ديفوك أوريجي / دانييل ستوريدج.

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