تشكيل برشلونة الأساسي في مباراة اليوم أمام مانشستر يونايتد بدوري أبطال أوروبا

كشف الإسباني إرنستو فالفيردي مدرب فريق برشلونة الإسباني منذ قليل عن التشكيل الأساسي لفريقه، والذي سوف يكون حاضراً في مباراة اليوم أمام الضيف فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي في إطار مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وتُقام مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد في مساء اليوم الثلاثاء الموافق 16 أبريل 2019 على ملعب الكامب نو، وذلك تحديداً بداية من الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتأتي هذه المباراة ضمن مباريات الإياب في إطار الدور نصف النهائي في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م، علماً بأن فريق برشلونة كان قد فاز في مباراة الذهاب خارج أرضه بهدف وحيد مقابل لا شيء.

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وإليكم الآن التشكيل الأساسي لفريق برشلونة في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق مانشستر يونايتد:

حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيغن.

خط الدفاع: سيرجي روبيرتو / جيرارد بيكيه / كليمنت / جوردي ألبا.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس / إيفان راكيتيتش / أرثور ميلو.

خط الهجوم: فيليبي كوتينيو / ليونيل ميسي / لويس سواريز.

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