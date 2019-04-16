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مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد..ميسي يتقدم للبارسا بثنائية وسط انهيار الضيوف

شادي عادل شادي عادل
16 أبريل، 2019
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فريق برشلونة
فريق برشلونة
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انتهى الشوط الأول منذ قليل بين برشلونة ومانشستر يونايتد على وقع تقدم الفريق الكتالوني بهدفين مقابل لا شيء، وذلك في المباراة التي تجمع بينهما حالياً على ملعب الكامب نو في إقليم كتالونيا، ضمن مباريات الإياب في إطار الدور ربع النهائي في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م.

وبدأ فريق مانشستر يونايتد الشوط الأول بشكل قوي للغاية، إلا أنه لم يتمكن من استغلال ارتباك أصحاب الأرض في الدقائق الأول من عمر الشوط، ليتم معاقبته بعدها مباشرة من خلال نجاح فريق برشلونة في تسجيل هدفين على التوالي.

وجاء الهدف الأول في الدقيقة السادسة عشر عبر الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، ثم جاء الهدف الثاني عبر اللاعب ذاته في الدقيقة العشرين وسط حالة من الانهيار من جانب لاعبي فريق مانشستر يونايتد.

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وبات فريق برشلونة الآن على مشارف الوصول إلى الدور نصف النهائي من عمر المسابقة، فيما يحتاج فريق مانشستر يونايتد للفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين مع نهاية المباراة من أجل التأهل.

إقرأ أيضاً: تشكيل برشلونة الأساسي في مباراة اليوم أمام مانشستر يونايتد بدوري أبطال أوروبا

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