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أخبار الرياضة

برشلونة يقسو على مانشستر يونايتد بثلاثية وأياكس يُقصي يوفنتوس من دوري أبطال أوروبا

شادي عادل شادي عادل
16 أبريل، 2019
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فريق برشلونة
فريق برشلونة
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تأهل فريق برشلونة الإسباني إلى الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا، عقب فوزه العريض على حساب ضيفه فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين فى مساء اليوم الثلاثاء الموافق 16 أبريل 2019 على ملعب الكامب نو في إقليم كتالونيا على أرض دولة إسبانيا.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق برشلونة في المباراة كلاً من الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي في الدقيقة السادسة عشر والدقيقة العشرين، إضافة إلى النجم البرازيلي فيليبي كوتينيو في الدقيقة الحادية والستين.

وجاءت هذه المباراة ضمن مباريات الإياب في إطار الدور ربع النهائي في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م، علماً بأن فريق برشلونة سوف يواجه الفائز من مباراة يوم غداً الأربعاء بين ليفربول وبورتو في الدور نصف النهائي من عمر المسابقة.

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وفي مباراة أخرى عن الدور ذاته اليوم أيضاً، فجر فريق أياكس أمستردام الهولندي مفاجأة من العيار الثقيل من خلال إقصائه مضيفه العملاق فريق يوفنتوس الإيطالي، بعد فوزه عليه بهدفين مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب أليانز في مدينة تورينو على أرض دولة إيطاليا.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق أياكس أمستردام في المباراة كلاً من متوسط الميدان الهولندي فان دي بيك في الدقيقة الرابعة والثلاثين، إضافة إلى المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت في الدقيقة السابعة والستين.

أما الهدف الوحيد لمصلحة فريق يوفنتوس في المباراة، فقد سجله الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة الثامنة والعشرين، إلا أن ذلك لم يكن كافياً بالنسبة إلى فريق السيدة العجوز الذي فشل من جديد في تحقيق هدفه المنشود في أعرق المسابقات الأوروبية.

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