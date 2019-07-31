تشكيل ليفربول وليون المتوقع في مباراة الليلة الودية بمشاركة “محمد صلاح”

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تشهد مدينة جنيف على أرض دولة سويسرا مساء اليوم الأربعاء الموافق 31 يوليو 2019 مباراة مثيرة، وذلك حينما يلتقي فريق ليفربول الإنجليزي مع نظيره فريق أولمبيك ليون الفرنسي، ضمن مباراة ودية في إطار استعدادات كلاً من الفريقين تحضيراً للموسم المقبل 2019 / 2020.

تنطلق مباراة ليفربول وليون تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة ليفربول وليون منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية، كما ستكون مباراة ليفربول وليون منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، بينما سيكون المعلق السوداني سوار الذهب هو معلق المباراة.

وإليكم الآن التشكيل المتوقع لفريق ليفربول في مباراة الليلة أمام نظيره فريق أولمبيك ليون:

حراسة المرمى: سيمون مينيوليه.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد / جويل ماتيب / فيرجيل فان دايك / أندرو روبرتسون.

خط الوسط: جوردان هندرسون / فابينيو / جيمس ميلنر / جورجينيو فينالدوم / شيردان شاكيري / ديفوك أوريجي.

المدير الفني: الألماني يورجن كلوب.

ومن المتوقع أن يقوم المدرب الألماني يورجن كلوب بإشراك النجم المصري محمد صلاح في جزء من مباراة الليلة الودية أمام فريق أولمبيك ليون، نظراً لأن فخر العرب قد عاد منذ يومين فقط للمشاركة في التدريبات الجماعية رفقة زملائه في فريق الريدز.

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