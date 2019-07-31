محمد عواد يُعلن رسمياً تعاقده مع الزمالك بعد موافقة الإسماعيلي

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أعلن النجم محمد عواد في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس الثلاثاء الموافق 30 يوليو 2019 عن انتقاله بشكل رسمي إلى صفوف نادي الزمالك خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، بعدما حصل على الموافقة أخيراً من ناديه السابق الإسماعيلي.

وأكد حارس المرمى الواعد “محمد عواد” خلال تصريحات تليفزيونية له يوم أمس الثلاثاء في برنامج “الزمالك اليوم” المذاع عبر شاشة قناة “المحور” أن عقده مع نادي الزمالك سوف يكون ممتداً لخمسة مواسم قادمة أي حتى صيف عام 2024.

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ويُعد النجم محمد عواد هو ثالث لاعب يتعاقد معه مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور في مركز حراسة المرمى خلال الميركاتو الصيفي الحالي، حيث تم التعاقد مع كلاً من الثنائي محمد أبو جبل إضافة إلى محمد صبحي، بسبب تعويض غياب الحارس الأساسي “محمود عبد الرحيم جنش”.

ومن جانبه، حرص محمد عواد على توجيه الشكر إلى جميع مسؤولي نادي الزمالك بعد الرغبة التي أظهرها كل أعضاء مجلس إدارة القلعة البيضاء من أجل التعاقد معه الصيف الحالي، مؤكداً في الوقت ذاته أنه سوف يُثبت للجميع أنه يستحق أن يكون حارس المرمى الأساسي لمنتخب مصر الفترة القادمة.

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