موعد مباراة ريال مدريد وفنربخشة الودية اليوم الاربعاء 31/7/2019 والقنوات الناقلة

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موعد مباراة ريال مدريد وفنربخشة، حيث يستعد فريق ريال مدريد الإسباني لملاقاة نظيره فريق فنربخشة التركي في مساء اليوم الأربعاء الموافق 31 يوليو 2019 على ملعب أليانز أرينا في مدينة ميونخ على أرض دولة ألمانيا، وذلك ضمن مباراة ودية في إطار استعدادات كلاً من الفريقين تحضيراً للموسم المقبل 2019 / 2020.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الأوروبية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي ريال مدريد، إضافة إلى عشاق النجم البلجيكي إدين هازارد وأيضاً عشاق المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة ريال مدريد وفنربخشة، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وفنربخشة.

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وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة ريال مدريد وفنربخشة، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من ريال مدريد وفنربخشة قبل هذه المباراة الودية المرتقبة بينهما الليلة تحضيراً قبل انطلاقة الموسم الجديد.

موعد مباراة ريال مدريد وفنربخشة

موعد مباراة ريال مدريد وفنربخشة، حيث يستعد فريق ريال مدريد الإسباني لملاقاة نظيره فريق فنربخشة التركي في مساء اليوم الأربعاء الموافق 31 يوليو 2019 على ملعب أليانز أرينا في مدينة ميونخ على أرض دولة ألمانيا، وذلك ضمن مباراة ودية في إطار استعدادات كلاً من الفريقين تحضيراً للموسم المقبل 2019 / 2020.

وتنطلق مباراة ريال مدريد وفنربخشة تحديداً في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة ريال مدريد وفنربخشة والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة ريال مدريد وفنربخشة، سوف تكون مباراة ريال مدريد وفنربخشة منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق عامر الخوذيري هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة ريال مدريد وفنربخشة منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

آخر تحضيرات ريال مدريد وفنربخشة

موعد مباراة ريال مدريد وفنربخشة، يدخل فريق ريال مدريد غمار مباراته الودية المرتقبة الليلة أمام نظيره فريق فنربخشة، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل محاولة الخروج من حالة الشك التي أصابت جميع لاعبي الفريق الملكي خلال المعسكر الصيفي الحالي قبل أسبوعين تقريباً على انطلاقة الموسم الجديد.

ولم يتمكن فريق ريال مدريد من تحقيق الفوز في فترة الإعداد الصيفي الحالية سوى في مباراة وحيدة فقط لا غير، وكان ذلك عن طريق ركلات الترجيح على حساب نظيره فريق أرسنال الإنجليزي، علماً بأن الوقت الأصلي قد انتهى على وقع التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما لكل فريق.

وفي مقابل ذلك، تذوق الفريق الملكي مرارة الهزيمة في جميع مبارياته الأخرى التي خاضها استعداداً للتحديات الصعبة القادمة، حيث جاءت هذه الهزائم على يد كلاً من أندية بايرن ميونخ الألماني، وأتلتيكو مدريد الإسباني، وتوتنهام هوتسبير الإنجليزي.

ومن جانبه، يُدرك الفرنسي زين الدين زيدان مدرب فريق ريال مدريد أن حجم الضغوطات عليه سوف يزداد يوماً بعد آخر من طرف الجماهير الملكية، وذلك على الرغم من أن كل هذه النتائج السلبية جاءت في مباريات ودية فقط لا أكثر، إلا أن المدرب الفرنسي سوف يكون مُطالباً بضرورة تصحيح هذه الصورة في أسرع وقت ممكن قبل موعد الاختبارات الرسمية.

على الجانب المقابل، لا يبدو فريق فنربخشة في أفضل حال على الإطلاق بعد الخسارة القاسية التي تلقاها في مباراته الودية الماضية على يد فريق بايرن ميونخ مساء يوم أمس الثلاثاء، مما يجعله بالتالي في وضعية سيئة مثله مثل الريال قبل انطلاقة الموسم القادم.

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