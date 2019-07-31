التفاصيل المادية كاملة عن صفقتي أوناجم وعواد للزمالك

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أعلن نادي الزمالك عن انتهائه رسميًا من الاتفاق مع اللاعب المغربي محمد أوناجم، لاعب فريق نادي الوداد البيضاوي المغربي، من أجل الانتقال إلى القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الراهنة.

حصل نادي الزمالك على خدمات اللاعب المغربي محمد أوناجم لمدة 3 مواسم، في مقابل مادي يقدر بحوالي مليون و500 ألف دولار لصالح نادي الوداد البيضاوي إلى جانب خروج الكونغولي “كاسونجو كابونجو”، على سبيل الإعارة.

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وقد قام اللاعب محمد أوناجم البالغ من العمر، 27 عامًا، على عقود انتقاله بشكل رسمي إلى نادي الزمالك بـ جلسة جمعته مع مسئولي النادي، وبحضور وكيل أعماله، خلال الساعات القليلة السابقة.

في المقابل، حصل نادي الزمالك بشكل رسمي على خدمات حارس الإسماعيلي “محمد عواد”، الذي قد خاض تجربة رياضية على سبيل الإعارة مع نادي الوحدة السعودي، خلال الموسم السابقين.

محمد عواد قام بتوقيع عقود انتقاله إلى نادي الزمالك لمدة 5 مواسم، حيث سوف يحصل نادي الإسماعيلي على مقابل مادي يقدر بحوالي 35 مليون جنيهاً مصرياً، بخلاف انتقال كلاً من أحمد مدبولي، و محمود عبدالعاطي الشهير بـ “دونجا” بصورة نهائية.

وسوف ينضم أحمد مدبولي إلى النادي الإسماعيلي لمدة 4 مواسم، في حين سوف ينضم اللاعب “دونجا” لمدة 3 مواسم بداية من الموسم القادم.

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