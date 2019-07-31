هازارد يقود تشكيل ريال مدريد المتوقع في مباراة الليلة الودية أمام فنربخشة

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يشهد ملعب أليانز أرينا في مدينة ميونخ على أرض دولة ألمانيا مساء اليوم الأربعاء الموافق 31 يوليو 2019 مباراة مثيرة، وذلك حينما يلتقي فريق ريال مدريد الإسباني مع نظيره فريق فنربخشة التركي، ضمن مباراة ودية في إطار استعدادات كلاً من الفريقين تحضيراً للموسم المقبل 2019 / 2020.

تنطلق مباراة ريال مدريد وفنربخشة تحديداً في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة ريال مدريد وفنربخشة منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية، كما ستكون مباراة ريال مدريد وفنربخشة منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، بينما سيكون المعلق عامر الخوذيري هو معلق المباراة.

وإليكم الآن التشكيل المتوقع لفريق ريال مدريد في مباراة الليلة الودية أمام نظيره فريق فنربخشة:

حراسة المرمى: كيلور نافاس.

خط الدفاع: داني كارفاخال / رافاييل فاران / سيرجيو راموس / مارسيلو فييرا.

خط الوسط: توني كروس / لوكا مودريتش / فرانشيسكو إيسكو.

خط الهجوم: إدين هازارد / فينيسيوس جونيور / كريم بنزيمة.

المدير الفني: الفرنسي زين الدين زيدان.

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