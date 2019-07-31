الفيفا يكشف رسمياً عن قائمة المرشحين الأولية لجائزة أفضل مدرب 2019

Advertisements

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم الأربعاء الموافق 31 يوليو 2019 بشكل رسمي عن قائمة المرشحين الأولية لنيل جائزة أفضل مدرب في العالم عن العام الحالي 2019، وذلك قبل نهاية العام بشهرين تقريباً من خلال الحفل السنوي المنظم من جانب أكبر هيئة رياضية بالعالم.

ومن المقرر أن يكشف “الفيفا” عن القائمة النهائية المكونة من 3 أسماء فقط في الأشهر القليلة القادمة، على أن يتم الإعلان عن الفائز بالجائزة في شهر نوفمبر من العام الحالي 2019 في العاصمة الإنجليزية لندن.

Advertisements

وإليكم الآن قائمة المرشحين الأولية لنيل جائزة أفضل مدرب في العالم 2019:

الجزائري جمال بلماضي، مدرب منتخب الجزائر، تُوج مع منتخب بلاده الجزائر بلقب كأس أمم إفريقيا 2019.

الفرنسي ديدييه ديشان، المدير الفني الحالي لمنتخب فرنسا والذي كان قد نجح في التتويج مع منتخب بلاده فرنسا بلقب كأس العالم صيف العام الماضي 2018.

الأرجنتيني مارسيلو غالاردو، مدرب فريق ريفر بليت، تُوج مع فريق ريفر بليت الأرجنتيني بلقب كوبا ليبرتادوريس 2018.

الأرجنتيني ريكاردو غاريكا، مدرب منتخب بيرو، نجح في قيادة منتخب بيرو للوصول إلى الدور النهائي في مسابقة كوبا أمريكا 2019، إضافة إلى المشاركة في مسابقة كأس العالم 2018.

الإسباني بيب جوارديولا، مدرب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، نجح في قيادة فريقه للتتويج بالثلاثية المحلية الموسم الماضي، وهي ألقاب الدوري الإنجليزي الممتاز، وكأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس الرابطة الإنجليزية.

الألماني يورجن كلوب، مدرب فريق ليفربول الإنجليزي، نجح في قيادة فريقه للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا 2019، إضافة إلى إنهاء الدوري الإنجليزي الممتاز في المركز الثاني برصيد 97 نقطة.

الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، مدرب فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، نجح في إيصال فريقه إلى المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا 2019.

البرتغالي فرناندو سانتوس، مدرب منتخب البرتغال، نجح في قيادة منتخب بلاده للتتويج بلقب دوري الأمم الأوروبية 2019.

الهولندي إريك تين هاج، مدرب فريق أياكس أمستردام الهولندي، نجح في قيادة فريقه للتتويج بالثنائية المحلية الموسم الماضي، وهي ألقاب الدوري الهولندي، وكأس هولندا، إضافة إلى الوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2019، وأيضاً التتويج بكأس السوبر الهولندي 2019.

البرازيلي تيتي، مدرب منتخب البرازيل، نجح في قيادة منتخب بلاده للتتويج بلقب كوبا أمريكا 2019.

إقرأ أيضاً: هازارد يقود تشكيل ريال مدريد المتوقع في مباراة الليلة الودية أمام فنربخشة