رئيس الزمالك: معلول “مش محترم”.. ساسي عمله عقدة نفسية

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انتقد رئيس نادي الزمالك، من آداء اللاعب التونسي “علي معلول” لاعب النادي الأهلي، داخل الملعب، على الرغم من أن اللاعب هو صاحب الهدف الوحيد الذي استقر بشباك الزمالك أثناء مباراة القمة 118، التي جمعت بين الفريقين التقليديين وحسمت المباراة لصالح القلعة الحمراء بهدف واحد نظيف.

كما أعلن رئيس الزمالك معلقاً على أداء اللاعب علي معلول، خلال فعاليات المؤتمر الصحفي الخاص بتقديم صفقات النادي الجديدة للجماهير، بأن اللاعب علي معلول هو أسوء لاعب تونسي خلال الفترة الراهنة، وإضافة، علي معلول يعاني من عقدة نفسية، ولا يمتلك الاحترام الكافي المفترض أن يتحلى به اللاعبين داخل الملعب، وخارجها”، على حد قول رئيس نادي الزمالك.

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وأضاف رئيس نادي الزمالك أن عقدة النفسية التي يعاني منها اللاعب علي معلول، سببها انضمام اللاعب فرجاني ساسي إلى المنتخب التونسي، والمشاركة ببطولة الأمم الأفريقية، التي أٌقيمت خلال نسختها الـ 32 فربالدولة المصرية، واستطاع أن يصل مع منتخب بلاده إلى مرحلة ما قبل نهائي البطولة ، بينما تم استبعاد اللاعب علي معلول من قائمة المنتخب التونسي.

وحرص رئيس نادي الزمالك، خلال فعاليات المؤتمر الصحفي على تقديم أحدث الصفقات الجديدة للنادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الراهنة، تمهيداً لمشاركتها مع الفريق بداية الموسم الكروي الجديد.

وحسم نادي الزمالك تلك الصفقات الصيفية خلال الفترة السابقة،حيث تعاقد نادي الزمالك مع اللاعب محمد عواد من أجل تدعيم حراسة المرمى بعد رحيل الثنائي “عماد السيد وعمر صلاح”، بالإضافة إلى ضم اللاعب محمد أوناجم، واللاعب أشرف بن شرقي واللاعب محمد أبو جبل، واللاعب كريم بامبو، وغيرهم من اللاعبين، على أن يتم قيد بعض اللاعبين بالقائمة الأفريقية اليوم الأربعاء، باعتباره الموعد النهائي للقيد الإفريقي.

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