رسمياً: الترجي بطلاً لإفريقيا بعد إلغاء قرار إعادة نهائي دوري الأبطال 2019

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أعلنت محكمة التحكيم الرياضية الدولية اليوم الأربعاء الموافق 31 يوليو 2019 بشكل رسمي إلغاء قرار “الكاف” الذي كان ينص على إعادة المباراة النهائية للمسابقة بدولة جنوب أفريقيا، وإعادة صلاحية النظر في مصير المباراة النهائية إلى الأجهزة المختصة في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وكانت مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا 2019 قد انتهت على وقع التعادل الإيجابي بهدف لمثله بين الترجي التونسي والوداد البيضاوي المغربي على أرض دولة المغرب.

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وفي مباراة الإياب على ملعب رادس بتونس، تقدم فريق الترجي الرياضي بهدف وحيد مقابل لا شيء، ومن ثم توقفت المباراة بعد مرور حوالي 10 دقائق من الشوط الثاني بسبب اعتراض الوداد البيضاوي على تعطيل تقنية حكم الفيديو المساعد، وخاصة بعدما ألغى الحكم هدفاً صحيحاً لمصلحة الفريق المغربي بداعي التسلل.

وحاول رئيس “الكاف” السيد أحمد أحمد التدخل من خلال النزول إلى أرض الملعب، من أجل محاولة التوصل إلى حل مع كلاً من رئيس نادي الترجي الرياضي، ورئيس نادي الوداد البيضاوي، إلا أن كلاً من الطرفين صمم على رأيه دون احترام تدخل أكبر مسؤول في كرة القدم الإفريقية.

وبناءً على ذلك، قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بعدها بحوالي ساعة تقريباً تتويج فريق الترجي الرياضي بلقب دوري أبطال أفريقيا، بعدما اعتبر فريق الوداد البيضاوي منسحباً من المباراة.

وتفاجئ عشاق كرة القدم في القارة السمراء بعدها بيوم واحد فقط بقرار جديد وغريب من “الكاف”، والذي نص على إعادة المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا من مباراة واحدة وليس بنظام الذهاب والإياب، على أن تُقام على أرض دولة جنوب أفريقيا في شهر أغسطس 2019.

وتقدم نادي الترجي الرياضي بشكوى رسمية إلى محكمة التحكيم الرياضية، وطالب فيها بأحقية تتويجه باللقب رافضاً في الوقت ذاته إعادة المباراة، فيما تقدم نادي الوداد البيضاوي شكوى أيضاً بدوره ضد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، كما طلب أيضاً منحه اللقب بسبب الظلم التحكيمي الذي تعرض له في مباراة الإياب.

ومن جانبها، أكدت محكمة التحكيم الرياضية الدولية اليوم الأربعاء أن الحجج القانونية التي قدمها نادي الوداد البيضاوي لم تكن مقنعة تماماً، كما طالبت أيضاً “الكاف” باتخاذ التدابير اللازمة من خلال فرض العقوبات على النادي المغربي بسبب موقفه خلال مباراة الإياب صيف العام الحالي 2019.

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