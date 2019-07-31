محمد صلاح على رأس قائمة المرشحين الأولية لجائزة أفضل لاعب بالعالم 2019

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كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم بشكل رسمي اليوم الأربعاء الموافق 31 يوليو 2019 عن قائمة المرشحين الأولية، والتي سوف تتقلص إلى قائمة نهائية من 3 لاعبين الأشهر القادمة للمنافسة على جائزة أفضل لاعب كرة القدم في العالم عن العام الحالي 2019.

وجاء النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي على رأس قائمة المرشحين الأولية، وذلك بجوار النجم السنغالي ساديو ماني زميله في فريق الريدز، وأيضاً كلاً من الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة الإسباني، والأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي.

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ومن المقرر أن يكشف “الفيفا” عن الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم في شهر نوفمبر المقبل من العام الحالي 2019، وذلك على هامش الحفل الذي سوف ينُظمه في إحدى القصور الفاخرة بالعاصمة الإنجليزية لندن.

وإليكم الآن قائمة المرشحين الأولية لنيل جائزة أفضل لاعب في العالم 2019:

المصري محمد صلاح، ليفربول الإنجليزي، ساهم في تتويج فريقه بلقب دوري أبطال أوروبا 2019، إضافة إلى إنهاء الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي في المركز الثاني بالترتيب بعد نجاحه في حصد 97 نقطة، كما فاز أيضاً بلقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز بالمشاركة مع السنغالي ساديو ماني، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج.

البرتغالي كريستيانو رونالدو، يوفنتوس الإيطالي، ساهم في تتويج فريقه بلقب الدوري الإيطالي للموسم الثامن على التوالي، إضافة إلى تتويج منتخب بلاده البرتغال بلقب دوري الأمم الأوروبية 2019.

الأرجنتيني ليونيل ميسي، برشلونة الإسباني، ساهم في تتويج فريقه بلقب الدوري الإسباني في الموسم الماضي، إضافة إلى حصوله على لقب هداف الليغا، كما وصل أيضاً مع منتخب بلاده الأرجنتين إلى نصف نهائي كوبا أمريكا 2019.

الهولندي فريِنكي دي يونج، برشلونة الإسباني، ساهم في تتويج فريقه السابق أياكس أمستردام الهولندي بالثنائية المحلية في الموسم الماضي، والتي تمثلت في كلاً من الدوري الهولندي، وكأس هولندا، إضافة إلى الوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2019، كما وصل أيضاً مع منتخب بلاده هولندا إلى نهائي دوري الأمم الأوروبية 2019.

الهولندي ماتياس دي ليخت، يوفنتوس الإيطالي، ساهم في تتويج فريقه السابق أياكس أمستردام الهولندي بلقبي الدوري الهولندي وكأس هولندا، إضافة إلى الوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2019، كما وصل أيضاً مع منتخب هولندا إلى نهائي دوري الأمم الأوروبية 2019.

البلجيكي إدين هازارد، ريال مدريد الإسباني، ساهم في تتويج فريقه السابق تشيلسي الإنجليزي بلقب الدوري الأوروبي 2019، كما ساهم أيضاً في إعادته من جديد للتأهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا بعد إنهاء الدوري الإنجليزي الممتاز في المركز الثالث بالترتيب.

الإنجليزي هاري كين، توتنهام هوتسبير الإنجليزي، ساهم في وصول فريقه إلى نهائي دوري أبطال أوروبا 2019، كما فاز أيضاً مع منتخب بلاده إنجلترا بالمركز الثالث في دوري الأمم الأوروبية 2019.

السنغالي ساديو ماني، ليفربول الإنجليزي، ساهم في تتويج فريقه بدوري أبطال أوروبا 2019، إضافة إلى إنهاء الدوري الإنجليزي الممتاز في مركز الوصافة برصيد 97 نقطة، وأيضاً الفوز بجائزة هداف البريميرليج بالتساوي مع الثنائي محمد صلاح وأيضاً أوباميانج بنفس عدد الأهداف، كما ساهم في وصول منتخب بلاده السنغال إلى نهائي كأس أمم إفريقيا 2019.

الفرنسي كيليان مبابيِ، باريس سان جيرمان الفرنسي، ساهم في تتويج فريقه بالدوري الفرنسي في الموسم الماضي، إضافة إلى كأس السوبر الفرنسي، كما نافس أيضاً على جائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف بالدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى.

الهولندي فيرجيل فان دايك، ليفربول الإنجليزي، ساهم في تتويج فريقه بلقب دوري أبطال أوروبا 2019، إضافة إلى إنهاء الدوري الإنجليزي الممتاز في المركز الثاني بالترتيب الموسم الماضي برصيد 97 نقطة، كما ساهم أيضاً في وصول منتخب بلاده هولندا إلى نهائي دوري الأمم الأوروبية 2019.

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