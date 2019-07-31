“فيفا” تفتح الباب للجماهير لاختيار الأفضل في 2019.. إليك خطوات التصويت

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قام الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بفتح باب التصويت أمام الجمهور لاختيار أفضل لاعب في عام 2019.

وتم إدراج اسم اللاعب الدولي المصري محمد صلاح ونجم ليفربول الإنجليزي ضمن قائمة 10 لاعبين هم: كريستانو رونالدو لاعب “يوفنتوس”، ليونيل ميسي لاعب “برشلونة”، فرينكي دي يونج لاعب “آياكس- برشلونة”، ماتياس دي ليخت لاعب “أياكس- يوفنتوس”، ادين هازارد لاعب “تشيلسي- ريال مدريد”، هاري كين لاعب “توتنهام”، ساديو ماني لاعب “ليفربول”، كيليان مبابي لاعب “باريس سان جيرمان”، فيرجيل فان دايك لاعب (ليفربول).

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ويستعرض “مصر 365” خطوات التصويت لصالح اللاعب محمد صلاح على النحو التالي:

1- الدخول على الموقع الرسمي للفيفا من هنـــــا.

2- يطلب الموقع منك التسجيل أولًا ليسمح لك بالتصويت، ويمكنك التسجيل من خلال حسابات جوجل أو فيسبوك.

3- بعد التسجيل، يطلب موقع الفيفا الموافقة على بنود الخصوصية وشروط التصويت.

4- ينتقل المُصوت بعد ذلك إلى صفحة التي تضم أسماء الـ10 لاعبين وأهدافهم وتحت كل هدف مربع تستطيع الضغط عليه لاختيار الهدف.

5- بعد اختيار الثلاثة لاعبين ينقلك الموقع إلى صفحة يُعلمك من خلالها بإتمام عملية التصويت بنجاح.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الجائزة في حفل بمدينة ميلانو الإيطالية يوم 23 سبتمبر المقبل.

يذكر أن الكرواتي لوكا مودريتش لاعب خط وسط ريال مدريد قد حصل على جائزة الأفضل في العام الماضي، بعدما قاد منتخب بلاده إلى وصافة كأس العالم 2018، وتم تتويجه مع فريقه ببطولة دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي.