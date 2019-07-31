الأهلي يعقد صفقة جديدة مع اللاعب أفشة

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نجح النادي الأهلي في إنهاء إجراءات التعاقد مع اللاعب محمد مجدي أفشة صانع ألعاب نادي بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية التي تُجرى حاليًا.

حيث توصل الاهلي إلى اتفاق مع بيراميدز للتعاقد مع اللاعب أفشة مقابل مبلغ 20 مليون جنيه مصري بدون تدخل أي من اللاعبين في الصفقة.

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واجتمع اللاعب أفشة مع مسؤولي النادي الأهلي عصر اليوم، الأربعاء، لوضع اللمسات الأخيرة للصفقة والتوقيع على العقود.

وقام مسئولو النادي الأهلي بإنهاء كافة إجراءات التعاقد مع اللاعب أفشة لينتقل إلى القلعة الحمراء خلال الموسم المقبل.

وأعلن النادي الأهلي في وقت سابق عن التعاقد مع أليو ديانج ومحمود متولي، فضلًا عن التمديد مع اللاعب رمضان صبحي من هيدرسفيلد الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.