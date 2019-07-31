مفاوضات مكثفة من الزمالك لضم رجب بكار من بيراميدز

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يقوم عدد من مسئولي نادي الزمالك خلال الساعات الراهن بالعمل على تكثيف المفاوضات مع إدارة نادي بيراميد، من أجل ضم اللاعب رجب بكار، الظهير الأيمن للنادي، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الراهنة.

أعلن نادي بيراميدز، عن انتهاء الصفقة الجديدة من أجل ضم لاعب نادي الزمالك اللاعب إبراهيم حسن، ليصبح تلك الصفقة الرياضية هي الصفقة التاسعة ضمن صفقات النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

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وقد قام اللاعب رجب بكار بحضور المهندس ممدوح عيد المدير التنفيذي، وعمرو بسيوني مدير التعاقدات، بتوقيع العقد، إنهاء كافة إجراءات ضمه لنادي الزمالك.

صفقات جديدة مرتقبة للزمالك

أعلن رئيس الزمالك اليوم الأربعاء عن صفقات الأبيض خلال فعاليات المؤتمر الصحفي، وجاء أبرزها تلك الصفقات اللاعب المغربي أشرف بن شرقي، و اللاعب محمد أوناجم لاعب نادي الوداد البيضاء، واللاعب محمد عبد الشافي، واللاعب محمد صبحي، واللاعب محمد عواد، واللاعب إسلام جابر، وغيرهم من اللاعبين.

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