بعد الهجوم عليه.. “كهربا” يسخر من رئيس الزمالك

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سخر اللاعب محمود عبد المنعم الشهير بـ “كهربا”، جناح الفريق الأول بنادي الزمالك، المنتقل حديثًا لصفوف نادي “ديبورتيفو دا أوفيس”، البرتغالي، من فعاليات المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم في مقر النادي من أجل تقديم الصفقات الصيفية الجديدة للفريق الأول.

حيث قام اللاعب محمود عبدالمنعم الشهير بـ “كهربا” بنشر صورة المؤتمر عبر ستوري عبر حسابه الشخصي عبر تطبيق “إنستجرام” يظهر فيه رجل عجوز يظهر بابتسامة عريضة، حيث علق “كهربا”، على هذا الصورة قائلا، “وأنا بتفرج على المؤتمر”.

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وقد حرص مجلس إدارة نادي الزمالك، على أن يتم قيد اللاعب محمود عبدالمنعم “كهربا” بالقائمة الأولى المحلية للفريق، وذلك من أجل حفظ حقوق النادي، خصوصاً وأنه يتبقى بعقده ثلاثة مواسم أخرى، وقد هرب دون الحصول على موافقة نادي الزمالك.

رئيس نادي الزمالك يهاجم كهربا بمؤتمر الصفقات الجديدة

أعلن رئيس نادي الزمالك، منتقد اللاعب “كهربا”، خلال فعاليات المؤتمر الصحفي، الذي عقده اليوم الأربعاء في مقر القلعة الأبيض، من أجل الإعلان عن صفقات النادي الجديدة، حيث وقال، “كهربا جاء من إنبي كلاعب كومبارس، وابن عاق انتهى كرويًا، ويقضي أوقاته مع الفتيات وهو في حالة سكر”.

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