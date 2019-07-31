رئيس الزمالك يطلب 4 مليون جنيه إعانة لمحاولة الإفلات من الحجز على الأرصدة

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أعلن رئيس نادي الزمالك أنه قد طلب الحصول على 4 مليون جنيهاً مصرياً من أجل إعانة إنشاء النادي من وزارة الشباب والرياضة، حتى يتم الانتهاء من بعض الأعمال الإنشائية بالقلعة البيضاء.

وطالب رئيس نادي الزمالك من وزارة الشباب والرياضة عدم تحويل هذا المبلغ المالي لحساب النادي بالبنك، حتى لا يتم الحجز على هذا المبلغ تبعاً للأحكام الحاصل عليها رئيس نادي الزمالك الأسبق ممدوح عباس.

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تعمل وزارة الشباب والرياضة خلال الوقت الراهن عن البحث عن مخرج لتلك الأزمة، بالتعاون مع رئيس نادي الزمالك من خلال تحويل الأموال من الوزارة بطريقة مباشرة لشركات المقاولات، التى سوف تتولى أعمال الصيانة في نادي الزمالك.

أصدرت لجنة التسوية والتحكيم، اليوم الأربعاء حكمها في “الإشكال” المقدم ضد رئيس نادي الزمالك الحالي مرتضى منصور، بوقف العمل بلائحة النظام الأساسي في القلعة البيضاء، وعدم سريانها.

وكان هاني العتال نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، قد أقام دعوى بمجلس الدولة المصري يطالب خلالها بالعمل على إيقاف تنفيذ لائحة نادي الزمالك.

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