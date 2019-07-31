بعد توجيهات الرئيس.. الجبلاية ترحب بإسناد منتخب مصر لمدرب وطني

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أعلن اتحاد كرة القدم المصري بترحيبه بالتوجيهات الصادرة من قبل رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي، والخاصة بتعيين مدير فني وطني، من أجل تدريب المنتخب المصري خلال الفترة القادمة، دون النظر للمدرب الأجنبي.

وقد أعلنت مصادر مسؤولة باتحاد كرة القدم المصري، “سوف ننفذ على الفور التوجيهات الصادرة من قبل رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي، وسوف نسند تلك المهمة لمدرب وطني، وبلدنا لديها مدربين قادرين على تحقيق الإنجازات”.

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وأوضحت المصادر داخل اتحاد كرة القدم المصري، أن قائمة الأسماء المرشحة من أجل خلافة “خافيير أجيري” المكسيكي المدير الفني الأسبق للمنتخب الوطني سوف تضم الثلاثي المصري، وهم:

حسن شحاته.

حسام البدري.

إيهاب جلال.

كما أكدت المصادر أنه سوف يتم الإعلان عن اسم المدرب الوطني الجديد للمنتخب الوطني المصري الأول خلال الأيام القليلة القادمة.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن خافيير أجيري، هو آخر مدير فني قد تولى مسؤولية الإدارة الفنية للمنتخب الوطني الأول، وقد تمت إقالته عقب خروج المنتخب الوطني المصري المهين من دور الـ16 في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، أمام منتخب جنوب أفريقيا.

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