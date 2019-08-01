تعرف على التفاصيل المالية لصفقة انضمام “قفشة” إلى الأهلي

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شهد مساء يوم أمس الأربعاء الموافق 31 يوليو 2019 مواصلة النادي الأهلي لنشاطه الملحوظ للغاية خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، بعدما أعلن عن تعاقده بشكل رسمي مع النجم محمد مجدي قفشة قادماً من صفوف نادي بيراميدز.

ودخل أمير توفيق مدير لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي في مفاوضات مكثفة طيلة الفترة الماضية مع مسؤولي نادي بيراميدز، من أجل حسم الصفقة في أسرع وقت ممكن في ظل دخول نادي الزمالك بدوره على خط المفاوضات.

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وكانت مطالب نادي بيراميدز المالية غير مقنعة تماماً بالنسبة إلى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، حيث اشترط مجلس إدارة نادي بيراميدز الحصول على مبلغ 30 مليون جنيه مصري، إضافة إلى خدمات 3 لاعبين من صفوف المارد الأحمر، وهم أحمد فتحي عن طريق البيع النهائي، وأحمد حمدي ومحمد شريف عن طريق الإعارة.

ولم يستجب النادي الأهلي إلى هذه المطالب حتى وإن كلفه ذلك خسارة الصفقة، إلا أن رغبة اللاعب “قفشة” حسمت الموضوع بعدما طالب مسوؤلي نادي بيراميدز بضرورة تسهيل رحيله إلى القلعة الحمراء في الميركاتو الصيفي الحالي.

ووصل متوسط الميدان محمد مجدي قفشة مساء يوم أمس الأربعاء إلى المقر الرئيسي للنادي الأهلي بالجزيرة، ومن ثم قام بالتوقيع رسمياً على عقد انتقاله للمارد الأحمر إضافة إلى تقديمه بقميص النادي إلى وسائل الإعلام وجماهير القلعة الحمراء.

على صعيد متصل، أوضح مصدر مقرب من النادي الأهلي أن قيمة صفقة التعاقد مع النجم “قفشة” لم تُكلف خزينة النادي الأهلي سوى مبلغ 20 مليون جنيه مصري فقط، وذلك دون إقحام أي لاعب من القلعة الحمراء في الصفقة مثلما كان يرغب نادي بيراميدز.

يُذكر أن النادي الأهلي كان قد تعاقد منذ يومين فقط مع النجم محمود متولي قادماً من صفوف النادي الإسماعيلي، وذلك في إطار سعيه لتعزيز نقاط الضعف المتواجدة في تشكيلة المدير الفني الأوروغوياني مارتن لاسارتي على مستوى جميع الخطوط، حتى يتمكن المارد الأحمر من المنافسة على جميع الجبهات الفترة القادمة محلياً وقارياً.

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