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يترقب عشاق نادي يوفنتوس في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو موعد مباريات يوفنتوس في الدوري الإيطالي 2019 / 2020، بعدما كشفت رابطة الدوري الإيطالي في الساعات الماضية عن جدول مباريات مسابقة الدوري الإيطالي للموسم المقبل.

وفي هذا المقال، سوف نستعرض لكم موعد مباريات يوفنتوس في الدوري الإيطالي 2019 / 2020 بمشاركة “كريستيانو رونالدو”، علماً بأن فريق السيدة العجوز يسعى لتحقيق إنجاز تاريخي في الموسم الجديد، من خلال الحفاظ على لقبه بطلاً لمسابقة الدوري الإيطالي للموسم التاسع على التوالي.

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وهو بكل تأكيد الإنجاز الذي لم يتمكن أي نادي في القارة الأوروبية أو حتى العالم بأكمله من تحقيقه على صعيد مسابقة الدوري، على أن يبقى الهدف الأهم بالنسبة إلى فريق البيانكونيري الموسم القادم هو التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ عام 1996.

وإليكم الآن موعد مباريات يوفنتوس في الدوري الإيطالي 2019 / 2020 بمشاركة “كريستيانو رونالدو”:

بارما / يوفنتوس، الجولة الأولى، ملعب تارديني، 25 أغسطس 2019.

يوفنتوس / نابولي، الجولة الثانية، ملعب أليانز، 1 سبتمبر 2019.

فيورنتينا / يوفنتوس، الجولة الثالثة، ملعب أرتيميو فرانكي، 15 سبتمبر 2019.

يوفنتوس / هيلاس فيرونا، الجولة الرابعة، ملعب أليانز، 22 سبتمبر 2019.

بريشيا / يوفنتوس، الجولة الخامسة، 25 سبتمبر 2019.

يوفنتوس / سبال، الجولة السادسة، ملعب أليانز، 29 سبتمبر 2019.

إنتر / يوفنتوس، الجولة السابعة، ملعب جوزيبي مياتزا، 6 أكتوبر 2019.

يوفنتوس / بولونيا، الجولة الثامنة، ملعب أليانز، 20 أكتوبر 2019.

ليتشي / يوفنتوس، الجولة التاسعة، 27 أكتوبر 2019.

يوفنتوس / جنوى، الجولة العاشرة، ملعب أليانز، 30 أكتوبر 2019.

تورينو / يوفنتوس، الجولة ال11، الملعب الأولمبي، 3 نوفمبر 2019.

يوفنتوس / ميلان، الجولة ال12، ملعب أليانز، 10 نوفمبر 2019.

أتالانتا / يوفنتوس، الجولة ال13، ملعب أتليتي أدزوريِ ديِطاليا، 24 نوفمبر 2019.

يوفنتوس / ساسولو، الجولة ال14، ملعب أليانز، 1 ديسمبر 2019.

لاتسيو / يوفنتوس، الجولة ال15، ملعب الأولمبيكو، 8 ديسمبر 2019.

يوفنتوس / أودينيزي، الجولة السادسة عشر، ملعب أليانز، 15 ديسمبر 2019.

سامبدوريا / يوفنتوس، الجولة ال17، ملعب لويجي فيراريس، 22 ديسمبر 2019.

يوفنتوس / كالياري، الجولة ال18، ملعب أليانز، 5 يناير 2020.

روما / يوفنتوس، الجولة ال19، ملعب الأولمبيكو، 12 يناير 2020.

يوفنتوس / بارما، الجولة ال20، ملعب أليانز، 19 يناير 2020.

نابولي / يوفنتوس، الجولة ال21، ملعب سان باولو، 26 يناير 2020.

يوفنتوس / فيورنتينا، الجولة ال22، ملعب أليانز، 2 فبراير 2020.

هيلاس فيرونا / يوفنتوس، الجولة ال23، ملعب مارك أنتونيو بينتيِغودي، 9 فبراير 2020.

يوفنتوس / بريشيا، الجولة ال24، ملعب أليانز، 16 فبراير 2020.

سبال / يوفنتوس، الجولة ال25، 23 فبراير 2020.

يوفنتوس / إنتر، الجولة ال26، ملعب أليانز، 1 مارس 2020.

بولونيا / يوفنتوس، الجولة ال27، ملعب ريناتو ديِلارا، 8 مارس 2020.

يوفنتوس / ليتشي، الجولة ال28، ملعب أليانز، 15 مارس 2020.

جنوى / يوفنتوس، الجولة ال29، ملعب لويجي فيراريس، 22 مارس 2020.

يوفنتوس / تورينو، الجولة ال30، ملعب أليانز، 5 أبريل 2020.

ميلان / يوفنتوس، الجولة ال31، ملعب سان سيرو، 11 أبريل 2020.

يوفنتوس / أتَالانتا، الجولة ال32، ملعب أليانز، 19 أبريل 2020.

ساسولو / يوفنتوس، الجولة ال33، 22 أبريل 2020.

يوفنتوس / لاتسيو، الجولة ال34، ملعب أليانز، 26 أبريل 2020.

أودينيزي / يوفنتوس، الجولة ال35، 3 مايو 2020.

يوفنتوس / سامبدوريا، الجولة ال36، ملعب أليانز، 10 مايو 2020.

كالياري / يوفنتوس، الجولة ال37، 17 مايو 2020.

يوفنتوس / روما، الجولة الأخيرة، ملعب أليانز، 24 مايو 2020.

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