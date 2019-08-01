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بات عشاق كرة القدم الإيطالية على موعد مع الإثارة والتشويق انطلاقاً من الأسبوع الأخير لشهر أغسطس من العام الحالي 2019، بعدما أعلنت رابطة الدوري الإيطالي عن موعد انطلاقة مسابقة الدوري الإيطالي 2019 / 2020 م.

وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال موعد مباريات مسابقة الدوري الإيطالي 2019 / 2020 م، وذلك بداية من الجولة الأولى التي تُقام في شهر أغسطس الحالي 2019، وحتى الجولة الأخيرة التي ستُقام في شهر مايو 2020.

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وكان فريق يوفنتوس هو من تُوج بلقب النسخة الماضية من مسابقة الدوري الإيطالي، وهو الأمر الذي لا يُعد جديداً بالنسبة إلى عشاق كرة القدم الإيطالية، حيث نجح اليوفي في الظفر باللقب في آخر 8 مواسم على التوالي دون أن يتمكن أي أحد من إزاحته من على عرش الكرة الإيطالية.

ومن المتوقع أن يجد فريق السيدة العجوز منافسة قوية على لقب الموسم القادم، وخاصة من جانب كلاً من فريق نابولي وصيف الموسم الماضي، إضافة إلى فريق إنتر صاحب المركز الثالث في الموسم الماضي أيضاً، علماً بأن فريق النيراتزوري قد تعاقد خصيصاً مع المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي الصيف الحالي لتحقيق هدفه المنشود.

ومن جهة أخرى، سوف يكون الصراع مشتعلاً للغاية بين عدة أندية من أجل محاولة الظفر بالمركز الرابع في الترتيب مع نهاية الموسم، من أجل ضمان التأهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا، إضافة إلى المقاعد الأخرى المؤهلة إلى مسابقة الدوري الأوروبي، ولعل أبرز الأندية التي ستدخل ذلك الصراع هي ميلان وروما ولاتسيو في المقام الأول وربما قد ينضم لهم المزيد مع مرور الجولات.

وإليكم الآن موعد مباريات مسابقة الدوري الإيطالي 2019 / 2020 م:

كالياري / بريشيا، الجولة الأولى، 25 أغسطس 2019.

سبال / أتالانتا.

بارما / يوفنتوس.

فيورنتينا / نابولي.

روما / جنوى.

أودينيزي / ميلان.

هيلاس فيرونا / بولونيا.

إنتر / ليتشي.

سامبدوريا / لاتسيو.

تورينو / ساسولو.

كالياري / إنتر، الجولة الثانية، 1 سبتمبر 2019.

بولونيا / سبال.

أتالانتا / تورينو.

ميلان / بريشيا.

لاتسيو / روما.

جنوى / فيورنتينا.

أودينيزي / فريق بارما.

ليتشي / هيلاس فيرونا.

يوفنتوس / نابولي.

ساسولو / سامبدوريا.

تورينو / ليتشي، الجولة الثالثة، 15 سبتمبر 2019.

سبال / لاتسيو.

جنوى / فريق أتالانتا.

نابولي / سامبدوريا.

بريشيا / بولونيا.

فيورنتينا / يوفنتوس.

هيلاس فيرونا / ميلان.

بارما / كالياري.

روما / ساسولو.

إنتر / أودينيزي.

أودينيزي / بريشيا، الجولة الرابعة، 22 سبتمبر 2019.

ميلان / إنتر.

أتالانتا / فيورنتينا.

يوفنتوس / هيلاس فيرونا.

سامبدوريا / تورينو.

كالياري / جنوى.

ساسولو / سبال.

ليتشي / نابولي.

بولونيا / روما.

لاتسيو / بارما.

سبال / ليتشي، الجولة الخامسة، 25 سبتمبر 2019.

نابولي / كالياري.

هيلاس فيرونا / أودينيزي.

جنوى / بولونيا.

روما / أتالانتا.

بريشيا / يوفنتوس.

فيورنتينا / سامبدوريا.

فريق بارما / ساسولو.

تورينو / ميلان.

إنتر / فريق لاتسيو.

كالياري / هيلاس فيرونا، الجولة السادسة، 29 سبتمبر 2019.

لاتسيو / جنوى.

ساسولو / أتالانتا.

ميلان / فيورنتينا.

يوفنتوس / سبال.

أودينيزي / بولونيا.

ليتشي / روما.

بارما / تورينو.

نابولي / بريشيا.

سامبدوريا / إنتر.

أتالانتا / ليتشي، الجولة السابعة، 6 أكتوبر 2019.

فيورنتينا / أودينيزي.

روما / كالياري.

إنتر / يوفنتوس.

بولونيا / لاتسيو.

سبال / بارما.

هيلاس فيرونا / سامبدوريا.

بريشيا / ساسولو.

تورينو / نابولي.

جنوى / ميلان.

لاتسيو / أتالانتا، الجولة الثامنة، 20 أكتوبر 2019.

ساسولو / إنتر.

أودينيزي / تورينو.

ميلان / ليتشي.

بارما / جنوى.

يوفنتوس / بولونيا.

بريشيا / فيورنتينا.

نابولي / هيلاس فيرونا.

سامبدوريا / روما.

كالياري / سبال.

فيورنتينا / لاتسيو، الجولة التاسعة، 27 أكتوبر 2019.

ليتشي / يوفنتوس.

إنتر / بارما.

بولونيا / سامبدوريا.

هيلاس فيرونا / ساسولو.

سبال / نابولي.

تورينو / كالياري.

أتالانتا / أودينيزي.

جنوى / بريشيا.

روما / ميلان.

نابولي / أتالانتا، الجولة العاشرة، 30 أكتوبر 2019.

ميلان / سبال.

ساسولو / فيورنتينا.

سامبدوريا / ليتشي.

أودينيزي / روما.

بريشيا / إنتر.

كالياري / بولونيا.

يوفنتوس / جنوى.

لاتسيو / تورينو.

بارما / هيلاس فيرونا.

أتالانتا / كالياري، الجولة ال11، 3 نوفمبر 2019.

جنوى / أودينيزي.

هيلاس فيرونا / بريشيا.

بولونيا / إنتر.

روما / نابولي.

فيورنتينا / بارما.

ليتشي / ساسولو.

سبال / سامبدوريا.

ميلان / لاتسيو.

تورينو / يوفنتوس.

بريشيا / تورينو، الجولة ال12، 10 نوفمبر 2019.

أودينيزي / سبال.

ساسولو / بولونيا.

كالياري / فيورنتينا.

سامبدوريا / أتالانتا.

يوفنتوس / ميلان.

إنتر / هيلاس فيرونا.

بارما / روما.

نابولي / جنوى.

لاتسيو / ليتشي.

ليتشي / كالياري، الجولة ال13، 24 نوفمبر 2019.

أتالانتا / يوفنتوس.

ساسولو / لاتسيو.

سامبدوريا / أودينيزي.

ميلان / نابولي.

روما / بريشيا.

سبال / جنوى.

هيلاس فيرونا / فيورنتينا.

تورينو / إنتر.

بولونيا / بارما.

بريشيا / أتالانتا، الجولة ال14، 1 ديسمبر 2019.

جنوى / تورينو.

يوفنتوس / ساسولو.

هيلاس فيرونا / روما.

نابولي / بولونيا.

كالياري / سامبدوريا.

لاتسيو / أودينيزي.

فيورنتينا / ليتشي.

إنتر / سبال.

بارما / ميلان.

أتالانتا / هيلاس فيرونا، الجولة ال15، 8 ديسمبر 2019.

سبال / بريشيا.

ساسولو / كالياري.

إنتر / روما.

بولونيا / ميلان.

ليتشي / جنوى.

سامبدوريا / بارما.

تورينو / فيورنتينا.

لاتسيو / يوفنتوس.

أودينيزي / نابولي.

نابولي / بارما، الجولة ال16، 15 ديسمبر 2019.

بريشيا / ليتشي.

ميلان / ساسولو.

بولونيا / أتالانتا.

فيورنتينا / إنتر.

كالياري / لاتسيو.

هيلاس فيورونا / تورينو.

روما / سبال.

يوفنتوس / أودينيزي.

جنوى / سامبدوريا.

ليتشي / بولونيا، الجولة ال17، 22 ديسمبر 2019.

سامبدوريا / يوفنتوس.

لاتسيو / هيلاس فيرونا.

بارما / بريشيا.

فيورنتينا / روما.

إنتر / جنوى.

أتالانتا / ميلان.

تورينو / سبال.

أودينيزي / كالياري.

ساسولو / نابولي.

نابولي / إنتر، الجولة ال18، 5 يناير 2020.

بولونيا / فيورنتينا.

يوفنتوس / كالياري.

روما / تورينو.

أتالانتا / بارما.

جنوى / ساسولو.

سبال / هيلاس فيرونا.

ميلان / سامبدوريا.

بريشيا / لاتسيو.

ليتشي / أودينيزي.

سامبدوريا / بريشيا، الجولة 19، 12 يناير 2020.

بارما / ليتشي.

أودينيزي / ساسولو.

فيورنتينا / سبال.

روما / يوفنتوس.

كالياري / ميلان.

لاتسيو / نابولي.

إنتر / أتالانتا.

هيلاس فيرونا / جنوى.

تورينو / بولونيا.

ليتشي / إنتر، الجولة ال20، 19 يناير 2020.

بريشيا / كالياري.

يوفنتوس / بارما.

جنوى / روما.

بولونيا / هيلاس فيرونا.

ميلان / أودينيزي.

أتالانتا / سبال.

نابولي / فيورنتينا.

ساسولو / تورينو.

لاتسيو / سامبدوريا.

سبال / بولونيا، الجولة ال21، 26 يناير 2020.

نابولي / يوفنتوس.

بارما / أودينيزي.

سامبدوريا / ساسولو.

هيلاس فيرونا / ليتشي.

إنتر / كالياري.

بريشيا / ميلان.

تورينو / أتالانتا.

فيورنتينا / جنوى.

روما / لاتسيو.

ساسولو / روما، الجولة ال22، فبراير 2020.

كالياري / بارما.

ليتشي / تورينو.

سامبدوريا / نابولي.

لاتسيو / سبال.

أودينيزي / إنتر.

ميلان / هيلاس فيرونا.

يوفنتوس / فيورنتينا.

بولونيا / بريشيا.

أتالانتا / جنوى.

سبال / ساسولو، الجولة ال23، 9 فبراير 2020.

بريشيا / أودينيزي.

نابولي / ليتشي.

تورينو / سامبدوريا.

فيورنتينا / فريق أتالانتا.

إنتر / ميلان.

هيلاس فيرونا / يوفنتوس.

جنوى / كالياري.

بارما / لاتسيو.

روما / بولونيا.

لاتسيو / إنتر، الجولة ال24، 16 فبراير 2020.

كالياري / نابولي.

سامبدوريا / فيورنتينا.

أتالانتا / روما.

ليتشي / سبال.

بولونيا / جنوى.

أودينيزي / هيلاس فيرونا.

ساسولو / بارما.

يوفنتوس / بريشيا.

ميلان / تورينو.

هيلاس فيرونا / كالياري، الجولة ال25، 23 فبراير 2020.

روما / ليتشي.

فيورنتينا / ميلان.

بولونيا / أودينيزي.

أتالانتا / ساسولو.

إنتر / سامبدوريا.

تورينو / بارما.

جنوى / لاتسيو.

سبال / يوفنتوس.

بريشيا / نابولي.

سامبدوريا / هيِلاس فيرونا، الجولة ال26، 1 مارس 2020.

كالياري / روما.

ليتشي / أتالانتا.

ساسولو / بريشيا.

بارما / سبال.

أودينيزي / فيورنتينا.

لاتسيو / بولونيا.

ميلان / جنوى.

نابولي / تورينو.

يوفنتوس / إنتر.

هيلاس فيرونا / نابولي، الجولة ال27، 8 مارس 2020.

أتالانتا / لاتسيو.

بولونيا / يوفنتوس.

جنوى / بارما.

روما / سامبدوريا.

سبال / كالياري.

ليتشي / ميلان.

فيورنتينا / بريشيا.

تورينو / أودينيزي.

إنتر / ساسولو.

بريشيا / جنوى، الجولة ال28، 15 مارس 2020.

يوفنتوس / ليتشي.

ميلان / روما.

أودينيزي / أتالانتا.

كالياري / تورينو.

سامبدوريا / بولونيا.

ساسولو / هيِلاس فيرونا.

نابولي / سبال.

بارما / إنتر.

لاتسيو / فيورنتينا.

فيورنتينا / ساسولو، الجولة ال29، 22 مارس 2020.

هيلاس فيرونا / بارما.

سبال / ميلان.

أتالانتا / نابولي.

جنوى / يوفنتوس.

إنتر / بريشيا.

بولونيا / كالياري.

تورينو / لاتسيو.

ليتشي / سامبدوريا.

روما / أودينيزي.

كالياري / أتالانتا، الجولة ال30، 5 أبريل 2020.

لاتسيو / ميلان.

نابولي / روما.

إنتر / بولونيا.

يوفنتوس / تورينو.

بريشيا / هيلاس فيرونا.

أودينيزي / جنوى.

سامبدوريا / سبال.

بارما / فيورنتينا.

ساسولو / ليتشي.

روما / بارما، الجولة ال31، ملعب الأولمبيكو بالعاصمة روما، 11 أبريل 2020.

بولونيا / ساسولو.

أتالانتا / سامبدوريا.

ليتشي / لاتسيو.

تورينو / بريشيا.

ميلان / يوفنتوس.

جنوى / نابولي.

فيورنتينا / كالياري.

سبال / أودينيزي.

هيلاس فيرونا / إنتر.

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