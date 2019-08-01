لاسارتي يكشف عن قائمة الأهلي الإفريقية لدوري الأبطال 2019 / 2020

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كشف الأوروغوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الخميس الموافق 1 أغسطس 2019 عن قائمة الأهلي الإفريقية، والتي ستُشارك في النسخة القادمة من مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2019 / 2020 م.

وشهدت قائمة المارد الأحمر الإفريقية انضمام كل الصفقات الجديدة التي تعاقد معها النادي الأهلي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، كما عرفت القائمة أيضاً استبعاد بعض العناصر التي لم يكن يتوقع أحد استبعادها.

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ومن المقرر أن يبدأ فريق الأهلي مشواره في مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2019 / 2020 م، من خلال مباراة الدور التمهيدي الأول المؤهل إلى دور المجموعات، والتي سوف تجمع بينه وبين نظيره فريق إطلع بره من دولة جنوب السودان، حيث تُقام مباراة الذهاب بعد 10 أيام تقريباً من الآن في شهر أغسطس الحالي، فيما تُقام مباراة الإياب بعدها بأسبوع أيضاً.

وإليكم الآن قائمة الأهلي الإفريقية المشاركة في مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2019 / 2020 م:

حراسة المرمى: محمد الشناوي / شريف إكرامي / علي لطفي.

خط الدفاع: أحمد فتحي / محمد هاني / ياسر إبراهيم / أيمن أشرف / علي معلول / رامي ربيعة / محمود متولي / محمود وحيد.

خط الوسط: حسام عاشور / عمرو السولية / أليو ديانج / حمدي فتحي / صالح جمعة / وليد سليمان / محمد مجدي قفشة / جيرالدو / حسين الشحات / رمضان صبحي / أحمد الشيخ / جونيور أجايي.

خط الهجوم: وليد أزارو / مروان محسن / صلاح محسن.

والآن سوف نستعرض لكم أسماء اللاعبين الذين تم استبعادهم من قائمة الأهلي الإفريقية المشاركة في مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2019 / 2020 م:

سعد الدين سمير / باسم علي / محمد نجيب / أحمد علاء / كريم نيدفيد / محمد محمود / ناصر ماهر / أحمد حمودي / إسلام محارب / هشام محمد / مؤمن زكريا / محمد شريف.

ويأمل المارد الأحمر في الوصول بعيداً في النسخة القادمة من مسابقة دوري أبطال أفريقيا، وخاصة بعد الطريقة المُذلة التي تم إقصائه بها من المسابقة في الموسم الماضي، وذلك تحديداً على يد فريق صن داونز الجنوب أفريقي بخمسة أهداف مقابل هدف واحد في مجموع المباراتين خلال مرحلة الدور ربع النهائي، وهي الهزيمة الأثقل في تاريخ النادي الأهلي قارياً.

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