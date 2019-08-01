تعرف على قائمة الزمالك الإفريقية المشاركة في دوري أبطال أفريقيا 2019 / 2020

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كشف نادي الزمالك اليوم الخميس الموافق 1 أغسطس 2019 عن قائمته الإفريقية، والتي ستُشارك في النسخة القادمة من مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2019 / 2020 م.

وضمت قائمة الفارس الأبيض 25 لاعباً من ضمنهم كل الصفقات الجديدة التي تعاقد معها مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، فيما لم تشهد القائمة تواجد حارس المرمى محمود عبد الرحيم جنش بسبب الإصابة.

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ولا يزال فريق الزمالك في الوقت الحالي بدون مدير فني دائم، بعدما أكد المستشار مرتضى منصور خلال الساعات الماضية أن سوف يتعاقد مع مدير فني مُفاجأة في الساعات القادمة، علماً بأن الكابتن خالد جلال يشغل منصب المدير الفني الحالي لفريق الزمالك بشكل مؤقت لحين الإعلان عن المدرب الجديد.

وإليكم الآن قائمة فريق الزمالك الإفريقية المشاركة في مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2019 / 2020 م:

حراسة المرمى: محمد عواد / محمد أبو جبل / محمد صبحي.

خط الدفاع: حمدي النقاز / حازم إمام / محمد عبد الغني / محمود علاء / محمد عبد السلام / محمود حمدي الونش / عبد الله جمعة / محمد عبد الشافي.

خط الوسط: طارق حامد / فرجاني ساسي / محمد حسن / محمود عبد العزيز / أشرف بن شرقي / يوسف أوباما / محمود عبد الرازق شيكابالا / مصطفى فتحي / محمد عنتر / أيمن حفني / كريم بامبو / أحمد سيد زيزو / إسلام جابر / محمود عبد المنعم كهربا.

خط الهجوم: عمر السعيد / خالد بوطيب / مصطفى محمد.

وكان فريق الزمالك قد نجح في التتويج بلقب كأس الاتحاد الإفريقي في الموسم الماضي لأول مرة في تاريخه، مما يجعله يطمح في الوصول إلى أبعد نقطة ممكنة في النسخة القادمة من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

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