صالح جمعة يكشف عن حواره مع “كهربا” بشأن أزمته مع الزمالك ومرتضى منصور

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كشف النجم الواعد صالح جمعة متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مساء يوم أمس الخميس الموافق 1 أغسطس 2019 عن النصيحة التي وجهها إلى النجم محمود عبد المنعم كهربا، وذلك بخصوص أزمة الأخير مع ناديه الزمالك ورئيسه المستشار مرتضى منصور.

وكان “كهربا” قد رفض الصيف الحالي الاستمرار داخل جدران القلعة البيضاء، بعدما رفض مجلس إدارة نادي الزمالك تحسين عقده انطلاقاً من الموسم المقبل عبر زيادة قيمة راتبه السنوي، مما دفع اللاعب إلى الرحيل والتعاقد مع إحدى أندية الدوري البرتغالي، بالرغم من أن عقده لا يزال سارياً مع الفارس الأبيض.

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وأكد صالح جمعة خلال تصريحات له مساء يوم أمس الخميس في برنامج “اللعيِب” المذاع عبر شاشة قناة “إم بي سي مصر”، أنه طالب محمود عبد المنعم كهربا مؤخراً بضرورة دراسة موقفه القانوني من كافة الجوانب قبل انتقاله إلى الدوري البرتغالي، حتى لا يتعرض إلى أي عقوبات قد تؤثر على مسيرته الرياضية في المستقبل.

وفي إطار تصريحاته أيضاً، أشار صالح جمعة إلى أنه نصح “كهربا” باللعب في الدوري البرتغالي وليس الدوري التركي، نظراً لأن مستوى الدوري البرتغالي أفضل بكثير من مستوى الدوري التركي.

وفي ختام حديثه، شدد صالح جمعة على أن محمود عبد المنعم كهربا يُعد مكسباً لأي نادي سيتواجد داخله الفترة المقبلة، رافضاً في الوقت ذاته التعليق على إمكانية بقاء “كهربا” في الدوري البرتغالي حتى نهاية الموسم بسبب استمرار عقده مع نادي الزمالك.

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