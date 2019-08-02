موعد مباراة باريس سان جيرمان ورين في السوبر الفرنسي السبت 3/8/2019

Advertisements

موعد مباراة باريس سان جيرمان ورين، يستعد فريق باريس سان جيرمان لملاقاة نظيره فريق رين في يوم السبت الموافق 3 أغسطس 2019 على أرض دولة الصين، وذلك ضمن مباراة كأس السوبر الفرنسي 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الفرنسية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مباراة كأس السوبر الفرنسي، إضافة إلى عشاق نادي باريس سان جيرمان وأيضاً عشاق النجم الفرنسي كيليان مبابي، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة باريس سان جيرمان ورين، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ورين.

Advertisements

وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة باريس سان جيرمان ورين، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من باريس سان جيرمان ورين قبل هذه المباراة المرتقبة بينهما في كأس السوبر الفرنسي.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ورين

موعد مباراة باريس سان جيرمان ورين، يستعد فريق باريس سان جيرمان لملاقاة نظيره فريق رين في يوم السبت الموافق 3 أغسطس 2019 على أرض دولة الصين، وذلك ضمن مباراة كأس السوبر الفرنسي 2019 م.

وتنطلق مباراة باريس سان جيرمان ورين تحديداً في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثانية والنصف ظهراً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثالثة والنصف عصراً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ورين والقنوات الناقلة

موعد مباراة باريس سان جيرمان ورين، سوف تكون مباراة باريس سان جيرمان ورين منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق المغربي جواد بده هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة باريس سان جيرمان ورين منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

وأخيراً سوف تكون مباراة باريس سان جيرمان ورين منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD14 المشفرة باللغة الفرنسية.

آخر تحضيرات باريس سان جيرمان ورين

موعد مباراة باريس سان جيرمان ورين، يدخل فريق باريس سان جيرمان غمار مباراته المرتقبة القادمة أمام نظيره فريق رين في كأس السوبر الفرنسي، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل حصد أولى ألقاب الموسم الجديد.

وبكل تأكيد يُعتبر فريق باريس سان جيرمان هو المرشح الأوفر حظاً لنيل لقب النسخة الحالية من مسابقة كأس السوبر الفرنسي، مثلما كان الحال تماماً في السنوات الماضية التي سيطر فيها على نفس اللقب تحديداً وعلى بقية الألقاب المحلية بشكل عام.

ويعلم الفريق الباريسي جيداً أن مهمته لن تكون سهلة على الإطلاق، وخاصة وأن فريق رين كان قد انتزع لقب كأس فرنسا من فريق باريس سان جيرمان في شهر مايو الماضي من العام الحالي 2019، بعدما فاز عليه بركلات الترجيح في المباراة النهائية التي انتهت على وقع التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما لكل فريق.

ومن المؤكد أن مشكلة النجم البرازيلي نيمار جونيور سوف تطفو على السطح خلال هذه المباراة في حالة مشاركة اللاعب رفقة زملائه، نظراً إلى الرغبة الكبيرة التي أبداها “نيمار” مؤخراً في الرحيل تجاه ناديه القديم برشلونة الإسباني الصيف الحالي.

ومن جانبه، يأمل الألماني توماس توخيل مدرب فريق باريس سان جيرمان في تحقيق انطلاقة مميزة مع فريقه في الموسم الجديد، وخاصة وأن الفوز بهذه المباراة ولقب كأس السوبر الفرنسي سوف يمنح الفريق الباريسي دافعاً قوياً من أجل مواصلة السير على نفس المسار حتى نهاية الموسم.

إقرأ أيضاً: صالح جمعة يكشف عن حواره مع “كهربا” بشأن أزمته مع الزمالك ومرتضى منصور