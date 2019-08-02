الزمالك يقترب من حسم صفقة جديدة خلال ساعات

Advertisements

أوضح مصدر مقرب من نادي الزمالك اليوم الجمعة الموافق 2 أغسطس 2019 أن مجلس إدارة القلعة البيضاء برئاسة المستشار مرتضى منصور بات على مشارف حسم صفقة جديدة خلال الساعات القليلة القادمة، من أجل تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي قبل انطلاقة الموسم المقبل.

وأكد المصدر أن مسؤولي نادي الزمالك قد توصلوا إلى اتفاق نهائي مع نادي غزل المحلة، من أجل التعاقد مع اللاعب إمام عاشور المعار الفترة الماضية لنادي حرس الحدود، على أن يتم الإعلان بشكل رسمي عن الصفقة إما اليوم أو غداً السبت كحد أقصى.

Advertisements

وأشار المصدر إلى أن أمير مرتضى منصور المشرف العام على قطاع الكرة بنادي الزمالك يرى أن اللاعب إمام عاشور سوف يكون إضافة كبيرة للفارس الأبيض في السنوات القادمة، علماً بأن اللاعب يشغل مركز صانع الألعاب وهو المركز الذي يحتاج إلى تدعيم في صفوف فريق الزمالك.

يُذكر أن نادي الزمالك كان قد ضم العديد من الصفقات المدوية خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية تحت إشراف أمير مرتضى منصور وشقيقه أحمد مرتضى منصور، حيث تمثلت هذه الصفقات على النحو التالي:

محمود عبد الرازق شيكابالا / إسلام جابر / محمد عواد / محمد أبو جبل / محمد صبحي / محمد أوناجم / أشرف بن شرقي / محمد عبد الشافي / مصطفى محمد.

إقرأ أيضاً: موعد مباراة باريس سان جيرمان ورين في السوبر الفرنسي السبت 3/8/2019