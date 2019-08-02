موعد مباراة بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند في السوبر الألماني السبت 3/8/2019

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موعد مباراة بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند، يستعد فريق بايرن ميونخ لملاقاة مضيفه وغريمه التقليدي فريق بوروسيا دورتموند في كلاسيكو ألمانيا مساء يوم السبت الموافق 3 أغسطس 2019 على ملعب سيغنال إيدونا بارك على أرض دولة ألمانيا، وذلك ضمن مباراة كأس السوبر الألماني 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الألمانية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مباراة كلاسيكو ألمانيا، إضافة إلى عشاق نادي بايرن ميونخ وأيضاً عشاق نادي بوروسيا دورتموند، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند.

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وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند قبل هذه المباراة المنتظرة بينهما في مسابقة كأس السوبر الألماني.

موعد مباراة بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند

موعد مباراة بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند، يستعد فريق بايرن ميونخ لملاقاة مضيفه وغريمه التقليدي فريق بوروسيا دورتموند في كلاسيكو ألمانيا مساء يوم السبت الموافق 3 أغسطس 2019 على ملعب سيغنال إيدونا بارك على أرض دولة ألمانيا، وذلك ضمن مباراة كأس السوبر الألماني 2019 م.

وتنطلق مباراة بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند تحديداً في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند والقنوات الناقلة

موعد مباراة بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند، سوف تكون مباراة بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق اليمني حسن العيدروس هو معلق المباراة.

كما ستكون مباراة بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

آخر تحضيرات بايرن ميونخ قبل ملاقاة بوروسيا دورتموند

موعد مباراة بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند، يدخل فريق بايرن ميونخ غمار مباراته المنتظرة القادمة أمام غريمه التقليدي فريق بوروسيا دورتموند في مسابقة كأس السوبر الألماني، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه رغم صعوبة مهمته كثيراً خارج أرضه وعلى ملعب معقد مثل ملعب سيغنال إيدونا بارك.

ويعلم الفريق البافاري جيداً أن مباراة الكلاسيكو أمام غريمه بوروسيا دورتموند، سوف تكون بمثابة الاختبار الحقيقي له قبل انطلاقة الموسم القادم، وخاصة في ظل رغبته في المنافسة على جميع الألقاب وفي مقدمتها لقب دوري أبطال أوروبا الغائب عن خزائن النادي منذ عام 2013.

وعاد فريق بايرن ميونخ للسيطرة في الموسم الماضي على كافة الألقاب المحلية، بعدما تُوج بلقب الدوري الألماني إضافة إلى لقب كأس ألمانيا، وهي نفس الألقاب التي سوف يسعى للظفر بها أيضاً من جديد مع نهاية الموسم المقبل.

وعرف الفريق البافاري تغييرات شاملة على مستوى التشكيلة الأساسية خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، حيث قامت إدارة النادي بإبرام بعض الصفقات الهامة للغاية في انتظار المزيد منها في الأسابيع القليلة القادمة قبل إغلاق أبواب الميركاتو الصيفي.

وفي مقابل ذلك، رحل عن فريق بايرن ميونخ عدة أسماء هامة عقب نهاية الموسم الماضي مباشرة، ولعل أبرز هذه الأسماء كلاً من الجناح الهولندي الطائر المخضرم “آريين روبن”، إضافة إلى النجم الفرنسي المخضرم “فرانك ريبيري”، بسبب وصول كلاً منهما إلى سن اعتزال كرة القدم بشكل نهائي بعد مسيرة رياضية حافلة وأيضاً مليئة بالألقاب.

آخر تحضيرات بوروسيا دورتموند قبل ملاقاة بايرن ميونخ

موعد مباراة بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند، يدخل فريق بوروسيا دورتموند غمار مباراة الكلاسيكو القادمة أمام غريمه فريق بايرن ميونخ، وهو عازماً على الإطاحة برأسه مثلما كان الحال تماماً في آخر مباراة جمعت بينهما على ملعب سيغنال إيدونا بارك في الموسم الماضي.

وقدم فريق بوروسيا دورتموند في تلك المباراة عرضاً مثالياً للغاية من كافة النواحي في مسابقة الدوري الألماني، على أن يتكرر نفس المشهد يوم السبت في مباراة كأس السوبر الألماني، علماً بأن مباراة الدوري كانت قد انتهت حينها على وقع فوز مثير للغاية لمصلحة صاحب الأرض دورتموند بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ومن المؤكد أن هذه المباراة سيكون لها أهمية خاصة بالنسبة إلى فريق بوروسيا دورتموند مثلما هو الحال تماماً مع غريمه بايرن ميونخ، حيث يأمل فريق بوروسيا دورتموند في اكتساب المزيد من الثقة قبل بداية مشواره في مسابقة البوندسليغا بعد أسبوعين تقريباً من الآن.

ويسعى فريق بوروسيا دورتموند هذه المرة لإزاحة غريمه بايرن ميونخ من على عرش كرة القدم الألمانية مع نهاية الموسم الجديد، علماً بأنه كان قريباً للغاية من تحقيق ذلك الهدف في الموسم الماضي، إلا أنه فشل في ذلك خلال الأمتار الأخيرة من عمر الموسم.

ويبقى الأمر الأهم أن فريق بوروسيا دورتموند حافظ على استقراره الفني، بعدما تم تجديد الثقة في المدرب السويسري لوسيان فافر، على أمل أن يتمكن من قيادة الفريق مرة أخرى نحو المجد هذه المرة وليس فقط اكتساب شرف المنافسة.

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