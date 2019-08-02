القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند السبت 3/8/2019

Advertisements

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند، يتطلع عشاق كرة القدم الألمانية في مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي بايرن ميونخ، وأيضاً عشاق نادي بوروسيا دورتموند لمعرفة القنوات المجانية المفتوحة التي سوف تقوم بنقل مباراة بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند، ضمن مباراة كأس السوبر الألماني 2019 م.

وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم كافة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند، إضافة إلى تردد القنوات المفتوحة على جميع الأقمار سواء القمر الصناعي نايل سات أو حتى القمر الصناعي عرب سات وأيضاً جميع الأقمار الأوروبية، والتي سوف تقوم بدورها بنقل مباراة بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند في مسابقة كأس السوبر الألماني.

Advertisements

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند، يرغب كل عاشق لنادي بايرن ميونخ في مختلف أنحاء العالم في مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند في مساء يوم السبت الموافق 3 أغسطس 2019 على ملعب رامون سيغنال إيدونا بارك على أرض دولة ألمانيا.

وتُعتبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية هي الناقل الحصري والوحيد لمعظم مباريات كرة القدم سواء الأوروبية أو حتى الأفريقية وأيضاً الآسيوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك عبر قنواتها المشفرة المختلفة على القمر الصناعي نايل سات وأيضاً القمر الصناعي القطري سهيل سات.

ويُمكن لعشاق كرة القدم الألمانية وخاصة عشاق نادي بايرن ميونخ متابعة مباراة بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند في مسابقة كأس السوبر الألماني عبر قناة بي إن سبورت HD1 وأيضاً قناة بي إن سبورت HD11 وأخيراً قناة بي إن سبورت HD15 مع العلم بأن جميع هذه القنوات تُعتبر مشفرة.

موعد مباراة بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند والقنوات المفتوحة الناقلة للمباراة

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند، سوف يكون متاحاً أمام عشاق نادي بايرن ميونخ وكرة القدم الألمانية في كل مكان حول العالم متابعة مباراة بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند بشكل مجاني عبر بعض القنوات المفتوحة المجانية على مختلف الأقمار الأوروبية.

ومن المنتظر أن تنطلق مباراة بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند في مساء يوم السبت الموافق 3 أغسطس 2019، وذلك بداية من الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

وإليكم الآن جميع القنوات المجانية والمفتوحة الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند في مسابقة كأس السوبر الألماني:

قناة ZDF HD / التردد، 11054 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot bird.

قناة Negaah TV / التردد، 11231 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر Afghansat 48°E.

قناة Maiwand TV / التردد، 11885 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر Y1A.

قناة SRF Zwei HD / التردد، 10971 أفقي / معدل الترميز، 29700 / القمر، Hot Bird.

قناة M4 Sport / التردد، 11900 أفقي / معدل الترميز، 28000 / القمر، THor 2/3.

قناة Movistar Liga De Campeones / التردد، 11259 عمودي / معدل الترميز، 22000 / القمر، Astra.

قناة Sport 1 Hungary / التردد، 12034 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، THor 2/3.

قناة Sport 1 Hungary / التردد، 11727 عمودي / معدل الترميز، 28000 / القمر، THor 2/3.

قناة Sport 1 Czechia / التردد، 11804 عمودي / معدل الترميز، 28000 / القمر، THor 2/3.

قناة Sport 1 Czechia / التردد، 12207 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Astra 3A.

قناة Canal + Sport 1 Afrique / التردد، 12530 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، N S S 7.

قناة Canal + Sport 1 Afrique / التردد، 11785 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Eutelsat Sesat W4.

قناة ARENA SPORT / التردد، 11512 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر Eutelsat.

قناة Idman / التردد، 11169 أفقي / معدل الترميز، 20400 / القمر، AzerSpace 46°E.

قناة CBC SPORT HD / التردد، 11135 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، AzerSpace 46°E.

قناة Iran 3 / التردد، 11555 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، Intelsat 902.

قناة IRIB Varzesh / التردد، 11881 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، ARABSAT.

قناة Rai 1 / التردد، 11766 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot Bird 1-6.

قناة TVi Portugal / التردد، 12322 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hispasat 1a.

قناة Eleven Sports 1 HD Portugal / التردد، 12398 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hispasat.

قناة Rah-e-Farda / التردد، 11293 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Afghansat 1.

قناة FOX SPORTS Eredivisie 4 / التردد، 11739 أفقي / معدل الترميز، 29900 / القمر، Astra 3A.

قناة TRT SPOR HD / التردد، 11054 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، Turksat 1C.

قناة AZ Tv / التردد، 11169 أفقي / معدل الترميز، 20400 / القمر، AzerSpace 46°E.

قناة 3 Sport / التردد، 11293 عمودي / التردد، 11293 عمودي / القمر، Afghansat 1.

وكان فريق بايرن ميونخ قد نجح في التتويج بلقب الدوري الألماني في الموسم الماضي، كما نجح أيضاً في التتويج بلقب كأس ألمانيا، بعدما تفوق في المباراة النهائية على حساب نظيره فريق لايبزيغ، فيما تم إقصائه من الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا على يد فريق ليفربول الإنجليزي.

ومن جانبه، فشل فريق بوروسيا دورتموند في التتويج بأي لقب على الإطلاق في الموسم، بالرغم من نجاحه في تقديم مستوى جيد من الناحية الفنية على مستوى جميع المسابقات، كما تم إقصائه بدوره من الدور ثمن النهائي أيضاً لمسابقة دوري أبطال أوروبا ولكن على يد فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

إقرأ أيضاً: موعد مباراة بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند في السوبر الألماني السبت 3/8/2019