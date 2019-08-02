مصدر باتحاد الكرة يكشف عن 3 أسماء مرشحة لتدريب منتخب مصر

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منذ إخفاق منتخب مصر في بطولة كأس أمم أفريقيا المنقضية وخروجها من الدور الـ16، وإقالة “أجيري”، ترددت الكثير من الأسماء لتولي تدريب المنتخب خلفا للمدرب المكسيكي، لذا كشف مصدر باتحاد الكرة، القائمة المرشحة لتدريب منتخب مصر.

وقال المصدر في تصريحات صحفية، إن القائمة يأتي على رأسها حسام حسن المدير الفني لنادي سموحة وحسام البدري المدير الفني السابق للأهلي وأحمد حسام ميدو المدير الفني الحالي لفريق مصر المقاصة.

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وأشار المصدر الذي رفض ذكر اسمه إلى أن اتحاد يفاضل بين الثلاثي المذكور لاختيار المدرب الجديد للمنتخب المصري، قبل خوض تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2022.

وقرر اتحاد الكرة إسناد مهمة تدريب منتخب مصر إلى اسم محلي بعد شوقي غريب الذي تولى المهمة قبل الأرجنتيني هيكتور كوبر، وكما وجه بذلك الرئيس عبدالفتاح السيسي في مؤتمر الشباب الذي أقيم في العاصمة الإدارية الجديدة، والتي قال فيها “كفاية لازم نعتمد على مدرب وطني”.