تشكيل باريس سان جيرمان ورين المتوقع في كأس السوبر الفرنسي اليوم

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تشهد أرض دولة الصين اليوم السبت الموافق 3 أغسطس 2019 مباراة مثيرة للغاية، وذلك حينما يلتقي فريق باريس سان جيرمان “بطل الدوري الفرنسي” مع نظيره فريق رين “بطل كأس فرنسا”، ضمن مباراة كأس السوبر الفرنسي 2019.

تنطلق مباراة باريس سان جيرمان ورين تحديداً في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الثالثة والنصف عصراً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة الواحدة والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة باريس سان جيرمان ورين منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الفرنسية، كما ستكون مباراة باريس سان جيرمان ورين منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD14 المشفرة باللغة الفرنسية.

وأخيراً سوف تكون مباراة باريس سان جيرمان ورين منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، بينما سيكون المعلق المغربي جواد بده هو معلق المباراة.

وإليكم الآن التشكيل المتوقع لفريق باريس سان جيرمان في مباراة كأس السوبر الفرنسي اليوم أمام نظيره فريق رين:

حراسة المرمى: ألفونس أريولا.

خط الدفاع: توماس مونييه / تيلو كيرير / عبدو ديالو / خوان بيرنات.

خط الوسط: أندير هيريرا / نيانزو كواسي / بابلو سارابيا / يوليان دراكسلر.

خط الهجوم: كيليان مبابيِ / إدينسون كافاني.

المدير الفني: الألماني توماس توخيل.

والآن سوف نستعرض لكم التشكيل المتوقع لفريق رين في مباراة كأس السوبر الفرنسي اليوم أمام نظيره فريق باريس سان جيرمان:

حراسة المرمى: توماس كوبيك.

خط الدفاع: هماري تراوري / داميان دا سيلفا / ميكسر / ياكون يوهانسون.

خط الوسط: بنجامين أندري / غرينيِير / رومان ديل كاستيو / بنجامين بوريجو.

خط الهجوم: حاتم بن عرفة / ادرين هونو.

المدير الفني: الفرنسي جوليان ستيفان.

ويطمح فريق باريس سان جيرمان للمحافظة على لقبه بطلاً لمسابقة كأس السوبر الفرنسي، بعدما سيطر على اللقب طيلة السنوات الماضية، ومن جانبه يسعى فريق رين لمواصلة تعكير الأجواء داخل معسكر الفريق الباريسي، وخاصة بعدما خطف منه لقب كأس فرنسا في نهاية الموسم الماضي إثر فوزه عليه في المباراة النهائية بركلات الترجيح.

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