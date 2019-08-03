تشكيل بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند المتوقع في كأس السوبر الألماني اليوم

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يشهد ملعب سيغنال إيدونا بارك على أرض دولة ألمانيا مساء اليوم السبت الموافق 3 أغسطس 2019 مباراة منتظرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق بوروسيا دورتموند “وصيف الدوري الألماني” ضيفه وغريمه التقليدي فريق بايرن ميونخ “بطل الدوري الألماني وكأس ألمانيا” في كلاسيكو ألمانيا، ضمن مباراة كأس السوبر الألماني 2019 م.

تنطلق مباراة بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند تحديداً في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية، كما ستكون مباراة بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD15 المشفرة باللغة الإسبانية.

وأخيراً سوف تكون مباراة بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، بينما سيكون المعلق اليمني حسن العيدروس هو معلق المباراة.

وإليكم الآن التشكيل المتوقع لفريق بايرن ميونخ في مباراة كأس السوبر الألماني الليلة أمام مضيفه وغريمه التقليدي فريق بوروسيا دورتموند:

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: بنجامين بافار / نيكولاس سولي / لوكاس هيرنانديز / ديفيد ألابا.

خط الوسط: خافي مارتينيز / ليون غوريتسكا / توماس مولر / كورنتان توليسو / تياغو ألكانتارا.

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفيسكي.

المدير الفني: الكرواتي نيكو كوفاتش.

والآن سوف نستعرض لكم التشكيل المتوقع لفريق بوروسيا دورتموند في مباراة كأس السوبر الألماني الليلة أمام ضيفه وغريمه التقليدي فريق بايرن ميونخ:

حراسة المرمى: رومان بوركي.

خط الدفاع: أشرف حكيمي / عمر توبراك / ماتس هوميلس / نيكو شولز.

خط الوسط: جوليان فايغل / إكسل فيتسل / جادون سانشو / ماركو رويس / ياكوب برون لارسن.

خط الهجوم: ماريو غوتسه.

المدير الفني: السويسري لوسيان فافر.

ويطمح فريق بايرن ميونخ لمواصلة السيطرة على الألقاب المحلية للاستمرار في التربع على عرش كرة القدم الألمانية، فيما يسعى فريق بوروسيا دورتموند للعودة من جديد إلى واجهة كرة القدم الألمانية من خلال حصد الألقاب الغائبة عنه في السنوات القليلة الماضية.

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