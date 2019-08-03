موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بمشاركة “محمد صلاح” الأحد 4/8/2019

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موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي، يستعد فريق ليفربول “وصيف الدوري الإنجليزي الممتاز” لملاقاة نظيره فريق مانشستر سيتي “بطل الثلاثية المحلية” في يوم الأحد الموافق 4 أغسطس 2019 على ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن، وذلك ضمن مباراة الدرع الخيرية الإنجليزية 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإنجليزية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي ليفربول، إضافة إلى عشاق النجم المصري محمد صلاح وأيضاً عشاق نادي مانشستر سيتي، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي.

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وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من ليفربول ومانشستر سيتي قبل هذه المباراة المنتظرة بينهما في مسابقة الدرع الخيرية الإنجليزية.

موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي، يستعد فريق ليفربول لملاقاة نظيره فريق مانشستر سيتي في يوم الأحد الموافق 4 أغسطس 2019 على ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن، وذلك ضمن مباراة الدرع الخيرية الإنجليزية 2019 م.

وتنطلق مباراة ليفربول ومانشستر سيتي تحديداً في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السادسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي والقنوات الناقلة

موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي، سوف تكون مباراة ليفربول ومانشستر سيتي منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق العماني خليل البلوشي هو معلق المباراة.

كما ستكون مباراة ليفربول ومانشستر سيتي منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية، وأخيراً سوف تكون مباراة ليفربول ومانشستر سيتي منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD14 المشفرة باللغة الفرنسية.

آخر تحضيرات ليفربول قبل ملاقاة مانشستر سيتي

موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي، يدخل فريق ليفربول غمار مباراته المنتظرة القادمة أمام نظيره فريق مانشستر سيتي في الدرع الخيرية الإنجليزية، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل الظفر بأولى ألقاب الموسم الجديد.

ويخوض فريق الريدز هذه المباراة بصفته وصيفاً لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي فقط، حيث فشل فريق ليفربول في التتويج بأي لقب تماماً على الصعيد المحلي، بعدما سيطر فريق مانشستر سيتي على الألقاب الثلاثة.

ولم يكتفِ فريق ليفربول بمركز الوصافة فقط في البريميرليج بعد الموسم الكبير الذي قدمه على كافة المستويات، مما جعله يُتوج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه ولأول مرة منذ عام 2005 حينما فاز بلقبه الخامس في المسابقة.

ويبقى الأمر الأهم الآن هو تكرار ذلك الإنجاز مرة أخرى في الموسم الجديد، ولكن على صعيد مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز التي لم تعرف الدخول إلى خزائن نادي الريدز منذ موسم 1989 / 1990، بالرغم من أنه كان قريباً من تحقيق اللقب في أكثر من مناسبة على مدار السنوات الطويلة الماضية، إلا أن الحظ دائماً ما كان يُعانده في الأمتار الأخيرة من عمر الموسم.

ومن جهة أخرى، يستعيد فريق ليفربول في مباراة الدرع الخيرية الإنجليزية كل نجومه باستثناء النجم السنغالي ساديو ماني، بعدما حصل على راحة إضافية بسبب وصوله مع منتخب بلاده السنغال إلى نهائي مسابقة كأس أمم إفريقيا في صيف العام الحالي 2019، على أن ينضم إلى كتيبة الريدز قبل الجولة الأولى من البريميرليج نهاية الأسبوع الحالي.

آخر تحضيرات مانشستر سيتي قبل ملاقاة ليفربول

موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي، يدخل فريق مانشستر سيتي غمار مباراة الدرع الخيرية الإنجليزية أمام نظيره فريق ليفربول، وهو عازماً على مواصلة السيطرة على جميع الألقاب المحلية مثلما كان الحال تماماً في الموسم الماضي.

ويعلم الإسباني بيب جوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي جيداً مدى أهمية هذه المباراة قبل أيام قليلة من بداية مشواره في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يُساهم التتويج في رفع الروح المعنوية للاعبين لتقديم موسم آخر استثنائي.

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل إن فوز فريق مانشستر سيتي بلقب الدرع الخيرية الإنجليزية سوف يجعل الشك يدخل قلوب لاعبي فريق ليفربول، مما قد يؤثر عليهم على مدار الموسم بأكمله في ظل التحديات الصعبة التي تنتظر فريق الريدز انطلاقاً من شهر أغسطس الحالي وحتى نهاية شهر مايو من العام المقبل 2020.

ومن الناحية الفنية، لا يفتقد فريق مانشستر سيتي لخدمات أي نجم من نجومه باستثناء النجم الجزائري رياض محرز، بعدما ساهم في تتويج منتخب بلاده الجزائر بلقب النسخة الماضية من مسابقة كأس الأمم الأفريقية 2019 على أرض مصر.

ولن يؤثر بكل تأكيد ذلك الغياب على مستوى فريق مانشستر سيتي في المباراة، نظراً إلى جاهزية جميع نجوم الفريق على مستوى جميع الخطوط بداية من مركز حراسة المرمى وحتى مركز خط الهجوم.

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