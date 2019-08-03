القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي الأحد 4/8/2019

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القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي، سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي، إضافة إلى تردد القنوات المفتوحة على جميع الأقمار سواء القمر الصناعي نايل سات أو حتى القمر الصناعي عرب سات وأيضاً جميع الأقمار الأوروبية، والتي سوف تقوم بدورها بنقل مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في مباراة الدرع الخيرية الإنجليزية.

ويتطلع عشاق كرة القدم الإنجليزية في مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي ليفربول وأيضاً عشاق النجم المصري محمد صلاح لمعرفة القنوات المجانية المفتوحة التي سوف تقوم بنقل مباراة ليفربول ومانشستر سيتي، ضمن مباراة كأس الدرع الخيرية الإنجليزية 2019 م.

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القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي، سوف يكون متاحاً أمام عشاق كرة القدم الإنجليزية وخاصة عشاق نادي ليفربول في كل مكان حول العالم متابعة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بشكل مجاني عبر بعض القنوات المفتوحة المجانية على مختلف الأقمار الأوروبية.

ومن المنتظر أن تنطلق مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في يوم الأحد الموافق 4 أغسطس 2019، وذلك بداية من الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السادسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

وإليكم الآن جميع القنوات المجانية والمفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي في مسابقة الدرع الخيرية الإنجليزية:

قناة IRIB Varzesh / التردد، 11881 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، ARABSAT.

قناة Rai 1 / التردد، 11766 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot Bird 1-6.

قناة TVi Portugal / التردد، 12322 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hispasat 1a.

قناة Eleven Sports 1 HD Portugal / التردد، 12398 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hispasat.

قناة Rah-e-Farda / التردد، 11293 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Afghansat 1.

قناة FOX SPORTS Eredivisie 4 / التردد، 11739 أفقي / معدل الترميز، 29900 / القمر، Astra 3A.

قناة TRT SPOR HD / التردد، 11054 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، Turksat 1C.

قناة AZ Tv / التردد، 11169 أفقي / معدل الترميز، 20400 / القمر، AzerSpace 46°E.

قناة 3 Sport / التردد، 11293 عمودي / التردد، 11293 عمودي / القمر، Afghansat 1.

قناة ZDF HD / التردد، 11054 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot bird.

قناة Negaah TV / التردد، 11231 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر Afghansat 48°E.

قناة Maiwand TV / التردد، 11885 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر Y1A.

قناة SRF Zwei HD / التردد، 10971 أفقي / معدل الترميز، 29700 / القمر، Hot Bird.

قناة M4 Sport / التردد، 11900 أفقي / معدل الترميز، 28000 / القمر، THor 2/3.

قناة Movistar Liga De Campeones / التردد، 11259 عمودي / معدل الترميز، 22000 / القمر، Astra.

قناة ARENA SPORT / التردد، 11512 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر Eutelsat.

قناة Idman / التردد، 11169 أفقي / معدل الترميز، 20400 / القمر، AzerSpace 46°E.

قناة CBC SPORT HD / التردد، 11135 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، AzerSpace 46°E.

قناة Iran 3 / التردد، 11555 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، Intelsat 902.

موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي والقنوات المفتوحة الناقلة للمُباراة

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي، يرغب كل عاشق لنادي ليفربول في مختلف أنحاء العالم في مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في يوم الأحد الموافق 4 أغسطس 2019 على ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن.

ويُمكن لعشاق كرة القدم الإنجليزية وخاصة عشاق نادي ليفربول متابعة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في مسابقة كأس الدرع الخيرية الإنجليزية عبر قناة بي إن سبورت HD1، إضافة إلى قناة بي إن سبورت HD11، وأيضاً قناة بي إن سبورت HD14 مع العلم بأن جميع هذه القنوات تُعتبر مشفرة.

وتُعتبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية هي الناقل الحصري والوحيد لمعظم مباريات كرة القدم سواء الأوروبية أو حتى الأفريقية وأيضاً الآسيوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك عبر قنواتها المشفرة المختلفة على القمر الصناعي نايل سات وأيضاً القمر الصناعي القطري سهيل سات.

وكان فريق مانشستر سيتي قد نجح في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي، بعدما تمكن من حصد 98 نقطة كاملة بفارق نقطة وحيدة فقط عن وصيفه وهو فريق ليفربول.

تمكن فريق مانشستر سيتي أيضاً من التتويج بلقب كأس الرابطة الإنجليزية في الموسم ذاته، عقب فوزه على حساب فريق تشيلسي في المباراة النهائية بركلات الترجيح، كما حصد أيضاً لقب كأس الاتحاد الإنجليزي بعدما اكتسح فريق واتفورد في المباراة النهائية بستة أهداف مقابل لا شيء.

ومن جانبه، لم يتمكن فريق ليفربول من التتويج بأي لقب محلي على الإطلاق في الموسم الماضي، وفي مقابل ذلك نجح في الظفر بلقب دوري أبطال أوروبا بعد فوزه في المباراة النهائية على حساب فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي بهدفين مقابل لا شيء.

يُعتبر فريق مانشستر سيتي هو حامل لقب مسابقة كأس الدرع الخيرية الإنجليزية، حيث فاز بها في افتتاح الموسم الماضي على حساب فريق تشيلسي، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب ويمبلي أيضاً بالعاصمة الإنجليزية لندن.

تفوق فريق مانشستر سيتي في آخر مواجهة مباشرة جمعته مع فريق ليفربول في الموسم الماضي، وذلك بهدفين مقابل هدف واحد على ملعب الاتحاد في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

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