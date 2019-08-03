موعد مباراة برشلونة وأرسنال الودية الأحد 4/8/2019 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة برشلونة وأرسِنال، يستعد فريق برشلونة الإسباني لملاقاة ضيفه فريق أرسنال الإنجليزي في مساء يوم الأحد الموافق 4 أغسطس 2019 على ملعب الكامب نو في إقليم كتالونيا على أرض دولة إسبانيا، وذلك ضمن مباراة ودية في إطار استعدادات كلاً من الفريقين تحضيراً للموسم المقبل 2019 / 2020.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الأوروبية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي برشلونة، إضافة إلى عشاق الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي وأيضاً عشاق نادي أرسنال، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة برشلونة وأرسِنال، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وأرسنال.

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وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة برشلونة وأرسِنال، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من برشلونة وأرسنال قبل هذه المباراة الودية المرتقبة بينهما تحضيراً للموسم الجديد.

موعد مباراة برشلونة وأرسِنال

موعد مباراة برشلونة وأرسِنال، يستعد فريق برشلونة الإسباني لملاقاة ضيفه فريق أرسنال الإنجليزي في مساء يوم الأحد الموافق 4 أغسطس 2019 على ملعب الكامب نو في إقليم كتالونيا على أرض دولة إسبانيا، وذلك ضمن مباراة ودية في إطار استعدادات كلاً من الفريقين تحضيراً للموسم المقبل 2019 / 2020.

وتنطلق مباراة برشلونة وأرسنال تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة برشلونة وأرسِنال والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة برشلونة وأرسِنال، سوف تكون مباراة برشلونة وأرسِنال منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، كما ستكون مباراة برشلونة وأرسِنال منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية، وأخيراً سوف تكون مباراة برشلونة وأرسِنال منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD15 المشفرة باللغة الإسبانية.

آخر تحضيرات برشلونة وأرسنال

موعد مباراة برشلونة وأرسِنال، يدخل فريق برشلونة غمار مباراته الودية المرتقبة القادمة أمام ضيفه فريق أرسنال، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه في إطار سعيه للارتقاء بمستواه الفني مع مرور المباريات والأيام، حتى يكون جاهزاً وفي أفضل حالاته على الإطلاق مع انطلاقة الموسم الجديد.

ويُدرك البارسا جيداً أن الموسم المقبل لن يكون سهلاً على كافة المستويات، مما يجعله مُطالباً بضرورة بذل أقصى مجهود لديه خلال معسكره الصيفي الحالي، من أجل إعداد نفسه بالشكل الأمثل من الناحية الفنية أو خاصة من الناحية البدنية.

ويخوض الفريق الكتالوني هذه المباراة الودية بكامل عناصره الأساسية بعد عودة الجميع من العطلة الصيفية، وخاصة كلاً من النجم الأوروغوياني لويس سواريز إضافة إلى الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، حيث حصل كلاهما على وجه التجديد رفقة بعض العناصر الأخرى على راحة إضافية بعد المشاركة في النسخة الماضية من مسابقة كوبا أمريكا التي تم تنظيمها على أرض البرازيل صيف العام الحالي 2019.

على الجانب المقابل، يبدو فريق أرسنال في وضعية جيدة للغاية خلال فترة إعداده للموسم القادم، وذلك على الرغم من حجم الضغوطات المسلطة على اللاعبين وأيضاً المدرب الإسباني أوناي إيمري، من أجل ضرورة التتويج بالألقاب في الموسم الجديد.

ولا ترغب جماهير نادي أرسنال في تذكر سيناريو الموسم الماضي من جديد، وخاصة بعدما فقدت حلم المشاركة لموسم آخر في مسابقة دوري أبطال أوروبا، بعد أن كانت معتادة على المشاركة في كل موسم في المسابقة الأعرق أوروبياً، إلا أن الوصول إلى المسابقة بات حلماً بعيد المنال في ظل قوة المنافسة بين كبار الأندية الإنجليزية.

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