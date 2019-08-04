إليكم.. أهم 5 معلومات عن ألميريا الأسباني بعد شراء آل الشيخ له

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صرح رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي بيراميدز السابق تركي آل الشيخ عن شراءه لنادي ألميريا الإسباني، حيث أصبح تركي آل الشيخ هو المالك الجديد لفريق ألميريا الأسباني بقيمة تصل إلى 27 مليون يورو، شاملة قيامه بسداد كافة الديون عن النادي الأسباني.

وتبعاً للعديد من التصريحات الصحفية فأن قيمة شراء النادي الأسباني سوف تصل إلى 200 مليون يورو، بعد تسديده تلك الديون المستحقة على الإسباني، سواء كانت إلى اتحاد كرة القدم الأسباني، أو إلى بعض لاعبي الفريق الذين فضلوا الرحيل بسبب عدم حصولهم على مستحقات المالية.

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وبدأ تركي آل الشيخ بشكل فعلي في العمل في النادي، حيث تواصل مع المدير الفني السابق لنادي التعاون السعودي “بيدرو إيمانويل” خلال الوقت الراهن من أجل تولي تدريب الفريق ألميريا الأسباني، كما أعلن عن تولي محمد العاصي منصب المدير التنفيذي للنادي.

أبرز 5 المعلومات عن نادي ألميريا الأسباني بعد شراء تركي آل الشيخ له

يعد نادي ألميريا الإسباني هو أحد أندية الدرجة الأولى في الدورالأسباني، وصعد الفريق لدوري الدرجة الأولى خلال موسم 2012/ 2013. تم تأسيس نادي ألميريا الأسباني خلال عام 2001 وبالتحديد في يوم 28 من شهر يونيو، وذلك بعد دمج نادي ألميريا الرياضي، مع نادي مجموعة ديبورتيفو آلميريا. يخوض النادي الإسباني مبارياته على ملعب “مديترنيانو”، والذي تم افتتاحه خلال عام 2004، ويتسع إلى ما يقرب من 20 ألف متفرج ومشجع رياضي. المدير الفني للنادي الأسباني خلال الوقت الراهن، هو “ستيبان نافارو”، والذي خاض مع الفريق ما يقرب من 38 لقاء كروي، فاز بحوالي 5 مباريات، وتعادل بحوالي 8، وخسر ما يقرب من 25 مباراة. يعتبر المهاجم “روبن انري جارسيا”، هو أغلى لاعب بالفريق الأسباني، وتبلغ قيمته التسويقية ما يقرب من 270 ألف يورو

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