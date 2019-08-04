محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع اليوم أمام مانشستر سيتي

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يشهد ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن اليوم الأحد الموافق 4 أغسطس 2019 مباراة منتظرة للغاية، وذلك حينما يلتقي فريق ليفربول مع نظيره فريق مانشستر سيتي، ضمن مباراة الدرع الخيرية الإنجليزية 2019 م.

تنطلق مباراة ليفربول ومانشستر سيتي تحديداً في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة السادسة مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة ليفربول ومانشستر سيتي منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية، كما ستكون مباراة ليفربول ومانشستر سيتي منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD14 المشفرة باللغة الفرنسية.

وأخيراً سوف تكون مباراة ليفربول ومانشستر سيتي منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، بينما سيكون المعلق العماني خليل البلوشي هو معلق المباراة.

وإليكم الآن التشكيل المتوقع لفريق ليفربول في مباراة الدرع الخيرية الإنجليزية اليوم أمام نظيره فريق مانشستر سيتي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد / جويل ماتيب / فيرجيل فان دايك / أندرو روبرتسون.

خط الوسط: جوردان هندرسون / فابينيو / جيمس ميلنر.

خط الهجوم: جورجينيو فينالدوم / محمد صلاح / روبيرتو فيرمينو.

المدير الفني: الألماني يورجن كلوب.

ويغيب عن صفوف فريق الريدز في هذه المباراة النجم السنغالي ساديو ماني، بعد حصوله على فترة راحة إضافية من المدرب الألماني يورجن كلوب، بسبب وصوله مع منتخب بلاده السنغال إلى نهائي مسابقة كأس أمم إفريقيا 2019 م.

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