تشكيل مانشستر سيتي المتوقع في مباراة اليوم أمام ليفربول

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يستعد فريق مانشستر سيتي لإنطلاقة موسمه الجديد بشكل رسمي عصر اليوم الأحد الموافق 4 أغسطس 2019، وذلك حينما يلتقي مع نظيره فريق ليفربول على ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن، ضمن مباراة الدرع الخيرية الإنجليزية 2019 م.

ويخوض فريق مانشستر سيتي هذه المباراة بصفته حامل لقب الثلاثية المحلية في الموسم الماضي، والتي تتمثل في كلاً من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، ومسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي، ومسابقة كأس الرابطة الإنجليزية.

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ومن جانبه، يخوض فريق ليفربول هذه المباراة بصفته وصيف مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي، حيث تمكن من حصد 97 نقطة كاملة بفارق نقطة وحيدة فقط عن البطل فريق مانشستر سيتي.

وإليكم الآن التشكيل المتوقع لفريق مانشستر سيتي في مباراة الدرع الخيرية الإنجليزية اليوم أمام نظيره فريق ليفربول:

حراسة المرمى: إِيدرسون مورايس.

خط الدفاع: كايل ووكر / جون ستونز / إيميريك لابورت / بنجامين ميندي.

خط الوسط: فرناندينيو / ديفيد سيلفا / كيفن دي بروين.

خط الهجوم: برناردو سيلفا / ليروي ساني / رحيم ستيرلينغ.

المدير الفني: الإسباني بيب جوارديولا.

ومن المقرر أن يبدأ فريق مانشستر سيتي مشواره في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 / 2020 م بداية من مطلع الأسبوع المقبل، من خلال حلوله ضيفاً على فريق وست هام يونايتد.

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