موعد مباراة الاتحاد وذوب آهن في دوري أبطال آسيا الاثنين 5/8/2019 والقنوات الناقلة

Advertisements

موعد مباراة الاتحاد وذوب آهن، يستعد فريق الاتحاد السعودي لملاقاة ضيفه فريق ذوب آهن الإيراني في مساء يوم الإثنين الموافق 5 أغسطس 2019 على ملعب زعبيل في مدينة دبي على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك ضمن مباريات ذهاب الدور ثمن النهائي في إطار مسابقة دوري أبطال آسيا 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الآسيوية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مسابقة دوري أبطال آسيا، إضافة إلى عشاق كرة القدم السعودية وأيضاً عشاق نادي الاتحاد، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة الاتحاد وذوب آهن، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد وذوب آهن.

Advertisements

وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة الاتحاد وذوب آهن، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من الاتحاد وذوب آهن قبل هذه المباراة المرتقبة بينهما في مسابقة دوري أبطال آسيا.

موعد مباراة الاتحاد وذوب آهن

موعد مباراة الاتحاد وذوب آهن، يستعد فريق الاتحاد السعودي لملاقاة ضيفه فريق ذوب آهن الإيراني في مساء يوم الإثنين الموافق 5 أغسطس 2019 على ملعب زعبيل في مدينة دبي على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك ضمن مباريات ذهاب الدور ثمن النهائي في إطار مسابقة دوري أبطال آسيا 2019 م.

وتنطلق مباراة الاتحاد وذوب آهن تحديداً في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة الاتحاد وذوب آهن والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة الاتحاد وذوب آهن، سوف تكون مباراة الاتحاد وذوب آهن منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق أحمد البلوشي هو معلق المباراة.

آخر تحضيرات الاتحاد وذوب آهن

موعد مباراة الاتحاد وذوب آهن، يدخل فريق الاتحاد غمار مباراته المرتقبة القادمة أمام ضيفه فريق ذوب آهن في مسابقة دوري أبطال آسيا، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه بنتيجة مريحة من أجل وضع قدمه في الدور ربع النهائي من عمر المسابقة، وذلك قبل موعد مباراة الإياب في منتصف الأسبوع المقبل.

ويعلم فريق الاتحاد جيداً مدى أهمية هذه الانطلاقة الجديدة للموسم 2019 / 2020، بالرغم من أنه خاض مباريات دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال آسيا خلال الدور الثاني من عمر الموسم الماضي، إلا أن كل ذلك بات الآن من الماضي سواء النتائج التي حققها أو حتى المستوى الفني الذي قدمه في المباريات.

ولا يرغب أي أحد داخل جدران نادي الاتحاد سواء من اللاعبين أو حتى الجماهير في تذكر أي شيء عن الموسم الذي مضى، نظراً لأن العميد كان يُصارع طيلة الموسم من أجل تفادي الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى، وهو الأمر الذي لم تعتاد عليه جماهير نادي الاتحاد الذي يُعد أحد أكبر الأندية في كرة القدم السعودية على مر التاريخ.

ولم يكتفِ العميد فقط بالصراع طيلة الموسم من أجل تفادي الهبوط إلى الدرجة الأولى، بل إنه أنهى الموسم أيضاً بطريقة سيئة للغاية بعدما خسر المباراة النهائية لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين على يد فريق التعاون في سيناريو لم يكن يتوقعه أي أحد على الإطلاق.

وبات الجميع الآن داخل النادي ينظر إلى الموسم القادم بتفاؤل كبير، وخاصة في ظل حالة الاستقرار الفني التي يعيشها فريق الاتحاد مع مديره الفني التشيلي خوسيه لويس سيرا منذ الدور الثاني من عمر الموسم الماضي، على أمل أن يُساهم ذلك في قيادة العميد نحو المنافسة بكل قوة على جميع الألقاب في الموسم الحالي.

على الجانب المقابل، لا تبدو وضعية فريق ذوب آهن جيدة على الإطلاق قبل استئناف مشواره في مسابقة دوري أبطال آسيا، حيث يجد الفريق الإيراني نفسه متواجد حالياً في المركز السادس في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيراني برصيد 40 نقطة.

وهو ما يعني بالتالي أن فريق ذوب آهن ربما لن يتمكن من التأهل إلى النسخة القادمة من مسابقة دوري أبطال آسيان وبناءً على ذلك سوف يُقاتل بكل قوة من أجل محاولة الظفر بلقب النسخة الحالية من المسابقة الآسيوية رغم صعوبة تحقيق ذلك في نهاية المطاف.

إقرأ أيضاً: تشكيل مانشستر سيتي المتوقع في مباراة اليوم أمام ليفربول