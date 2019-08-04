رئيس نادي الزمالك: الأهلي يدفع أموال صفقاته عالنوتة أما نحن نسددها نقدًا

Advertisements

أعلن رئيس نادي الزمالك أن جميع الصفقات التي عقدها النادي الأهلي خلال هذا الصيف متمثلة في ضم محمود متولي من الإسماعيلي ومحمد مجدي “أفشة” من بيراميدز، تم عرضها عليها قبل إتمامها بشكل رسمي لصالح الأهلي خلال فترة الانتقالات الجارية.

وأوضح رئيس الزمالك في تصريحات لبرنامج “الزمالك اليوم” المذاع عبر فضائية المحور صباح الأحد: “أنا رفضت التعاقد مع أفشة بعدما عرضوه على الزمالك من وكلائه منذ أيام قليلة، وأكدت ليهم إني لست بحاجة لخدماته”.

Advertisements

وأضاف: ” عُرض علينا أيضًا محمود متولي (فوق البيعة) ضمن صفقة الحارس محمد عواد المنتقل حديثًا للزمالك، ولكني قلت إني لا أحتاجه بعد تعرضه لإصابات متعددة بقطع في الرباط الصليبي، ولدينا من هو أفضل منه”.

كما أوضح رئيس نادي الزمالك أنه السبب في التراجع عن صفقة ضم عمرو مرعي مهاجم نادي بيراميدز، حيث أكد أن عمر جابر ظهير فريق بيراميدز الأيمن كان يرغب في الانتقال لنادي الزمالك، إلا أن إدارة بيراميدز رفضت أن تفرط في خدماته.

وقال رئيس نادي الزمالك: “مرعي قام بعقد جلسة مع أمير مرتضى (المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك) وأعلن أنه يرغب في الانتقال للزمالك، لكني رفضت إتمامها لأنه سبق ووقع للزمالك قبل أن يتراجع ويرحل إلى النجم الساحلي التونسي”.

وتابع: “أحترم قدرات عمرو مرعي وموهبته لكنني اعترضت على انتقاله للزمالك بسبب تلك الواقعة، وبالتالي لم تفشل صفقة اللاعب كما يتردد عبر وسائل الإعلام، وأنا من تراجعت عن إتمامها رسميًا”.

وعن أسباب تعطل صفقة التعاقد من محمد عبدالعاطي لاعب وادي دجلة، قال رئيس الزمالك: “صديقي ماجد سامي (رئيس النادي) طلب 30 مليون جنيه وثلاثة لاعبين للتفريط في اللاعب، وليس لدينا مشكلة في هذا”.

وأضاف رئيس نادي الزمالك خلال حديثه: “ماجد سامي يريد وضع بنود في العقد تقضي بحصول وادي دجلة على خمسة ملايين جنيه مع كل هدف يحرزه عبدالعاطي مع الزمالك أو تتويجه ببطولة، فاعترضت وقلت له إنني لا أتعاقد مع ميسي مع احترامي للاعب “.

واختمم رئيس الزمالك حديثه قائلًا: “أتمنى أن يهدي الله ماجد سامي وأن تتم المفاوضات بالنجاح، خاصةً أن جميع صفقاتنا نسددها نقدًا، بينما يقوم الأهلي بدفع أموال صفقاته على النوتة، نادي الزمالك أصبح غنيًا بعد قضائي على الفساد”.