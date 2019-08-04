ميلان الإيطالي يضم بن ناصر اللاعب الأفضل في أمم أفريقيا رسميًا

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قام نادي ميلان الإيطالي بالتعاقد رسميًا مع النجم الجزائري إسماعيل بن ناصر القادم من إمبولي، وذلك خلال فترة الانتقالات التي تُجرى حاليًا.

وقام بن ناصر المولود في فرنسا بالتوقيع على العقود الخاصة بانتقاله إلى الروسونيري لمدة خمس سنوات بدءًا من الموسم المقبل وحتى عام 2024.

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وحتى الآن؛ لم يعلن نادي ميلان الإيطالي عن قيمة الصفقة المالية لضم اللاعب بن ناصر، إلا أنه يعتقد أن بلغت 16 مليون يورو، وكشفت التقارير أنه من المقرر أن يتقاضى اللاعب راتبًا سنويًا يصل إلى مليون و500 ألف يورو.

وكان بن ناصر قد حصل على جائزة أفضل لاعب في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، وذلك بعد تتويج منتخب بلاده باللقب لأول مرة منذ 29 عامًا.

وقدم بن ناصر صاحب الـ21 عامًا أداءً رائعًا خلال الأمم الأفريقية، حيث قام بصنع ثلاثة أهدف لزملائه، وكان آخرهم الهدف الذي سجله زميله بغداد بونجاح في مرمى السنغال خلال المباراة النهائية.

وبدأ الجزائري بن ناصر مسيرته الكروية مع نادي أرليه أفينيون بدوري الدرجة الثانية الفرنسي، وشارك مع الفريق الأول عام 2014.

وفي صيف 2015، انتقل اللاعب إلى نادي آرسنال الإنجليزي، حيث قام بالمشاركة في 23 مباراة تحت 23 عامًا، ليظهر لأول مرة مع الفريق الأول من نفس العام ليُسجل ظهوره في لقاء وحيد.

كما انتقل بن ناصر إلى نادي تور بدوري الدرجة الثانية الفرنسي على سبيل الإعارة في يناير 2017، وذلك قبل أن ينتقل بعدها إلى نادي إمبولي الإيطالي.

وكان بن ناصر قد مثل منتخب فرنسا تحت 18 و19 عامًا على الصعيد الدولي، وذلك قبل أن يقرر اللعب للجزائر في عام 2016، حيث خاض بن ناصر 16 مباراة دولية مع منتخب الجزائر.