الأهلي يكشف رسمياً موعد مباراته مع “اطلع بره” بدوري أبطال أفريقيا

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كشف النادي الأهلي بشكل رسمي اليوم الأحد الموافق 4 أغسطس 2019 عن موعد مباراته مع فريق “اطلع بره” من دولة جنوب السودان، وذلك ضمن مباريات الدور التمهيدي المؤهلة إلى دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2019 / 2020 م.

وأكد الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي خلال تصريحات له للموقع الرسمي للنادي الأهلي اليوم الأحد أن مباراة الذهاب بين الأهلي واطلع بره في ذهاب الدور التمهيدي في مسابقة دوري الأبطال، سوف تُقام في يوم 11 أغسطس القادم على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً، أشار الكابتن سيد عبد الحفيظ إلى أن بعثة فريق اطلع بره سوف تصل إلى مدينة الإسكندرية قبل 72 ساعة من موعد المباراة، على أن يتم عقد جلسة خاصة مع سمير عدلي المدير الإداري بالنادي الأهلي خلال الساعات القادمة، من أجل الاطمئنان على كافة الإجراءات الخاصة باستقبال الفريق جنوب السوداني.

وفي ختام حديثه، شدد الكابتن سيد عبد الحفيظ على أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب قد اتفق مع مسؤولي نادي اطلع بره على إقامة مباراة الإياب على أرض مصر أيضاً، وذلك تحديداً في يوم 23 أغسطس 2019 في ظل الظروف التي تعيشها دولة السودان شمالاً وجنوباً في الآونة الأخيرة.

ويسعى فريق الأهلي للعودة من جديد للصعود على منصة التتويج في مسابقة دوري أبطال أفريقيا، بعدما فشل في تحقيق ذلك منذ عام 2013 حينما تُوج بلقبه الثامن في تاريخ المسابقة، وذلك على حساب فريق أورلاندو بايريتس الجنوب أفريقي.

وتمكن المارد الأحمر من الوصول إلى المباراة النهائية في مناسبتين من أصل آخر 3 سنوات، ولكنه فشل في التتويج باللقب في المرة الأولى عقب خسارته على يد فريق الوداد البيضاوي المغربي، ثم في المرة الثانية على يد فريق الترجي الرياضي التونسي.

يُذكر أن فريق الأهلي قد تم إقصائه من الدور ربع النهائي من عمر المسابقة في الموسم الماضي، وذلك على يد فريق صن داونز الجنوب أفريقي بعد خسارته في مجموع المباراتين بخمسة أهداف مقابل هدف واحد.

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